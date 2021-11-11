Кури, півні і качки: які ціни на птицю на ринку у Луцьку

Кури, півні і качки: які ціни на птицю на ринку у Луцьку
У Луцьку на ринку «Пасаж» покупцям пропонується різна птиця: і кури, і півні, і качки. Проте вибір не дуже великий.

Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV».

Вартість птиці на луцькому ринку залежить від того, чи вона домашня, чи вирощена на птахофабриці.

Зі слів продавців, домашня птиця має попит серед покупців.

Так, в однієї із продавчинь вся птиця коштує однаково: і півні, і кури, і качки коштують по 170 грн за кілограм.

Також можна знайти домашніх курей за 180 гривень.

Порівняно з минулим роком, ціни на птицю трохи зросли, проте люди все одно її купують.

Вартість курей з птахофабрики значно нижча: на цьому ж ринку вона коштує 87 – 92 грн за кілограм.


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Теги: кури, ринки, птиця
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