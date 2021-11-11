Кури, півні і качки: які ціни на птицю на ринку у Луцьку





Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі

Вартість птиці на луцькому ринку залежить від того, чи вона домашня, чи вирощена на птахофабриці.



Зі слів продавців, домашня птиця має попит серед покупців.



Так, в однієї із продавчинь вся птиця коштує однаково: і півні, і кури, і качки коштують по 170 грн за кілограм.



Також можна знайти домашніх курей за 180 гривень.



Порівняно з минулим роком, ціни на птицю трохи зросли, проте люди все одно її купують.



Вартість курей з птахофабрики значно нижча: на цьому ж ринку вона коштує 87 – 92 грн за кілограм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на ринку «Пасаж» покупцям пропонується різна птиця: і кури, і півні, і качки. Проте вибір не дуже великий.Про це йдеться у програмі «Базарний день» на телеканалі «Конкурент TV».

Вартість птиці на луцькому ринку залежить від того, чи вона домашня, чи вирощена на птахофабриці.Зі слів продавців, домашня птиця має попит серед покупців.Так, в однієї із продавчинь вся птиця коштує однаково: і півні, і кури, і качки коштують по 170 грн за кілограм.Також можна знайти домашніх курей за 180 гривень.Порівняно з минулим роком, ціни на птицю трохи зросли, проте люди все одно її купують.Вартість курей з птахофабрики значно нижча: на цьому ж ринку вона коштує 87 – 92 грн за кілограм.

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