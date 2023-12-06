NASA через шість років планує відправити на Місяць і Марс тварин

NASA планує до кінця десятиліття створити на Марсі місячний форпост, перш ніж планету будуть досліджувати люди. Базові табори на Марсі та Місяці стануть домом та місцем роботи астронавтів.Про це пише Live Science.Як зазначається, на Марсі та Місяці перед створенням базових таборів для людей буде збудовано екосистему для тварин. Вона допоможе дослідникам виживати за умов космосу. Основними функціями такого форпосту стануть збереження життя астронавтів, захист від радіації, космічного вакууму та екстремальних температур."У майбутньому у базовому таборі Artemis зможуть проживати до чотирьох астронавтів протягом місяця", - зазначають у NASA.У той же час створення екосистеми для тварин зможе допомогти виконати життєво важливі функції. Зокрема, комахи будуть запилювати, креветки та рибу можна вирощувати та використовувати як джерела їжі. Проте, вчені на етапі обговорення цього проекту."Екосистеми за межами Землі досі далеко в майбутньому і більше відносяться до сфери фантастики, а не до активних наукових досліджень", - сказав Live Science, астробіолог з Університету Вашингтона в Сіетлі.Однак жити в космосі тваринам буде важко через низьку гравітацію."Гравітація Марса становить приблизно одну третину земної, а Місяця - одну шосту земну. Середовище проживання можна створити відповідно до температури, тиску і складу атмосфери, до яких звикли Землі, але неможливо змінити силу тяжіння", - сказав, планетолог з Науково - Дослідницького центру Еймса НАСА.Маккей припускає, що тварини розвиватимуться на Марсі та Місяці так само, як і на Землі, але жодних доказів поки що немає.