Колядники Литовезької громади зібрали понад 140 тисяч гривень для ЗСУ





Про це повідомили у Фейсбуці громади.



До збору коштів долучились:



- маленькі патріоти та активна молодь громади;

- творчі колективи клубних закладів громади;

- релігійні громади;

- небайдужі жителі Литовезької громади.

Завдяки спільним зусиллям вдалося закрити окремі запити військовослужбовців, частину коштів передали волонтерам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Литовезької громади зібрали понад 140 тисяч гривень для військових під час Різдвяниих свят.Про це повідомили у Фейсбуці громади.До збору коштів долучились:- маленькі патріоти та активна молодь громади;- творчі колективи клубних закладів громади;- релігійні громади;- небайдужі жителі Литовезької громади.Завдяки спільним зусиллям вдалося закрити окремі запити військовослужбовців, частину коштів передали волонтерам.

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