Колядники Литовезької громади зібрали понад 140 тисяч гривень для ЗСУ
Сьогодні, 05:12
Мешканці Литовезької громади зібрали понад 140 тисяч гривень для військових під час Різдвяниих свят.
Про це повідомили у Фейсбуці громади.
До збору коштів долучились:
- маленькі патріоти та активна молодь громади;
- творчі колективи клубних закладів громади;
- релігійні громади;
- небайдужі жителі Литовезької громади.
Завдяки спільним зусиллям вдалося закрити окремі запити військовослужбовців, частину коштів передали волонтерам.
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Про це повідомили у Фейсбуці громади.
До збору коштів долучились:
- маленькі патріоти та активна молодь громади;
- творчі колективи клубних закладів громади;
- релігійні громади;
- небайдужі жителі Литовезької громади.
Завдяки спільним зусиллям вдалося закрити окремі запити військовослужбовців, частину коштів передали волонтерам.
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