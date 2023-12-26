Колядники Литовезької громади зібрали понад 140 тисяч гривень для ЗСУ

Колядники Литовезької громади зібрали понад 140 тисяч гривень для ЗСУ
Мешканці Литовезької громади зібрали понад 140 тисяч гривень для військових під час Різдвяниих свят.

Про це повідомили у Фейсбуці громади.

До збору коштів долучились:

- маленькі патріоти та активна молодь громади;
- творчі колективи клубних закладів громади;
- релігійні громади;
- небайдужі жителі Литовезької громади.
Завдяки спільним зусиллям вдалося закрити окремі запити військовослужбовців, частину коштів передали волонтерам.

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Теги: колядники, ЗСУ
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