Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло

Багатодітна родина погорільців із Волині шукає нове житло
Багатодітна родина Вікторії та Анатолія Шиманських із села Крупа Луцького району, котра нещодавно втратила будинок через пожежу, шукає нове житло, де могли б розміститися з п'ятьма дітьми.

Як розповіла Суспільному волинянка Вікторія, відбудувати хату після пожежі не вдасться, адже потрібно зносити її до фундаменту та зводити з нуля. Новий дім, з її слів, планують знайти в ближніх селах як-от Крупа, Лище, Підгайці, однак поки що пошуки результатів не дали.

Що сталося з домівкою в Крупі

У своїй оселі, зазначила жінка, перед різдвяними святами завершили ремонт: все робили власними силами. Говорить: коли сталася пожежа, в будинку саме всі спали.

"В 4 ранку я проснулася. От якраз тиждень назад. Від того, що такий звук, що щось хрупає. Я тако сюди з ліжка, дивлюсь, а зверху вже горить. Вже шифер стреляє. Ото за ті декілька хвилин встигли вискочити ми з дітьми. Я вже вискакувала, то шифер летів палаючий просто по голові", — каже Вікторія Шиманська.

Причиною пожежі, сказав господар Анатолій Шиманський, назвали порушення пожежних норм при будівництві комина.

"Від комина загорівся бальок. Не кроква, а бальок. От вона якраз тут іде. Бо ще ж комин не розібраний. Комин получився на балкові. Я не пічник, то мені хлопці змурували так", — додав багатодітний батько.

Після пожежі подружжя разом із п’ятьма дітьми тимчасово переїхало жити у трикімнатний будинок до мами Вікторії — Тетяни Галяс. У хаті, говорить жінка, місця мало для такої кількості людей, а дітям доводиться робити уроки на кухні.

"Все кругом накидано, всі на кучу спимо, бо інакше ніяк. Тут ми спали з чоловіком, тепер троє спимо з онучкою. Тут сплять діти, тут взагалі була нежила кімната, але вже тепер тут спимо. І отам в залі все", — розповіла волинянка.

Яке житло шукає родина Шиманських

Як розповів голова Підгайцівської громади Юрій Семенюк для родини сільська рада виділила 30 тисяч гривень. Місцевий відділ освіти підшукав для колеги-вчительки Вікторії Шиманської декілька варіантів житла, каже виконувачка обов'язків начальника відділу освіти Світлана Зінкевич.

"Перше, що ми запропонували – це Крупівський садочок "Іскринка". Там є дві кімнати, вони ізольовані. Мають окремий вхід, туалет і душову кабінку. Було запропоновано два будинки у селі Струмівка, є в нас пряме сполучення шкільним автобусом до Крупи", — додала посадовиця.

Від цих варіантів тимчасового житла родина Шиманських відмовилася.

"Пропонували в садочку жити. Я кажу: а як харчуватися? Нікого не цікавить! В Струмівці пропонували, виїхали за кордон люди. Перший поверх, другий їхній. Знаєте, трохи страшно, бо в мене такий малий, що за ним треба слідом ходити", — каже багатодітна мама Вікторія.

Зі слів Вікторії Шиманської, їхня родина просилася пожити у приміщенні амбулаторії в селі Підгайці, що нині пустує, однак їм відмовили. Голова сільради зазначив, що ФАП збудований давно та не пристосований до проживання у зимовий період.

Пошуки помешкання багатодітна родина погорільців продовжує, додала волинянка Вікторія Шиманська.

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Теги: Пожежа, рятувальники, ДСНС, дім, родина
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