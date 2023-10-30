Відзначив 102-річчя: волинянин розповів про свої секрети довголіття

Петру Гнатовичу Баранському днями виповнилося 102 роки.



Довгожитель у день своїх уродин 12 січня сам зустрічав та пригощав гостей. Привітати почесного жителя Любомля завітали голова ветранської організації Петро Мохнюк разом із представниками місцевої влади, пише газета



Дідусь ще і стежку від снігу самотужки до дверей прочищає, і дров сам принесе, грубку натопить. За чаркою вина з гостями Петро Гнатович висловив надії і віру в Україну, у її неодмінну перемогу та процвітання.



«За Україну боролись і будуть боротись доти, доки вона не буде самостійна і життєрадісна. А буде, я впевнений, що буде», – переконаний дідусь.



Петро Гнатович Баранський – ветеран Другої світової, якого мобілізували у 43-му і комісували через травму. Багато років очолював Любомльську районну організацію ветеранів війни й праці та є давнім учасником народного аматорського хору ветеранів війни і праці «Осіннє золото».



Секретом довголіття токар, агроном, більш як 20 років голова колгоспу та голова сільської ради називає здоровий спосіб життя і те, що ніколи не робив нікому зла.



Петро Гнатович має двох доньок, трьох онуків і двох правнуків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найстаршому жителю міста Любомляднями виповнилося 102 роки.Довгожитель у день своїх уродин 12 січня сам зустрічав та пригощав гостей. Привітати почесного жителя Любомля завітали голова ветранської організаціїразом із представниками місцевої влади, пише газета Волинь Дідусь ще і стежку від снігу самотужки до дверей прочищає, і дров сам принесе, грубку натопить. За чаркою вина з гостями Петро Гнатович висловив надії і віру в Україну, у її неодмінну перемогу та процвітання.«За Україну боролись і будуть боротись доти, доки вона не буде самостійна і життєрадісна. А буде, я впевнений, що буде», – переконаний дідусь.Петро Гнатович Баранський – ветеран Другої світової, якого мобілізували у 43-му і комісували через травму. Багато років очолював Любомльську районну організацію ветеранів війни й праці та є давнім учасником народного аматорського хору ветеранів війни і праці «Осіннє золото».Секретом довголіття токар, агроном, більш як 20 років голова колгоспу та голова сільської ради називає здоровий спосіб життя і те, що ніколи не робив нікому зла.Петро Гнатович має двох доньок, трьох онуків і двох правнуків.

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