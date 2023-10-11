У Луцьку кафе «Кораблик» не погодили цілодобовий режим роботи

У Луцьку кафе «Кораблик» не погодили цілодобовий режим роботи
Питання про встановлення цілодобового режиму роботи для кафе «Оболонь» (в народі «Кораблик») у Луцьку зняли з розгляду на доопрацювання.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, передає ІА Волинські новини.

Проєкт рішення передбачав встановлення цілодобового режиму роботи для кафе «Оболонь» на вулиці Коперника, 8-А протягом року із забороною продажу на винос з 22.00 до 08.00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових. Однак такий режим діяв би лише за умови дотримання заходів безпеки під час сигналу «повітряна тривога» та комендантської години на період воєнного стану.

Під час розгляду питань про встановлення режиму роботи для різного типу закладів Луцький міський голова Ігор Поліщук запропонував зняти з розгляду питання про режим роботи кафе «Оболонь» на доопрацювання.

Тож це питання будуть розглядати на наступних засіданнях виконавчого комітету.

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Теги: Кораблик, режим роботи
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