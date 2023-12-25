Уряд обмежив площу житла, за знищення якого можна отримати компенсацію
17 січень, 22:44
Кабінет міністрів України змінив процедуру, за якою надають компенсацію українцям, чиє житло пошкодили або знищили в результаті воєнних дій. Про це йдеться в урядовій постанові №39 від 16 січня.
Тепер компенсацію можна отримати лише за житло, площа якого не перевищує встановлених показників. Згідно зі змінами в тепер компенсацію виплачуватимуть не більше ніж за 150 м² квартири або 200 м² приватного, садового чи дачного будинку.
Водночас площу зруйнованого житла, яка перевищить ці обмеження, буде зафіксовано в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.
«Надалі площа, щодо якої не була нарахована компенсація, буде використана в разі подання заяви на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами», – йдеться в документі.
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Тепер компенсацію можна отримати лише за житло, площа якого не перевищує встановлених показників. Згідно зі змінами в тепер компенсацію виплачуватимуть не більше ніж за 150 м² квартири або 200 м² приватного, садового чи дачного будинку.
Водночас площу зруйнованого житла, яка перевищить ці обмеження, буде зафіксовано в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.
«Надалі площа, щодо якої не була нарахована компенсація, буде використана в разі подання заяви на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами», – йдеться в документі.
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17 січень, 22:44