Уряд обмежив площу житла, за знищення якого можна отримати компенсацію

Уряд обмежив площу житла, за знищення якого можна отримати компенсацію
Кабінет міністрів України змінив процедуру, за якою надають компенсацію українцям, чиє житло пошкодили або знищили в результаті воєнних дій. Про це йдеться в урядовій постанові №39 від 16 січня.

Тепер компенсацію можна отримати лише за житло, площа якого не перевищує встановлених показників. Згідно зі змінами в тепер компенсацію виплачуватимуть не більше ніж за 150 м² квартири або 200 м² приватного, садового чи дачного будинку.

Водночас площу зруйнованого житла, яка перевищить ці обмеження, буде зафіксовано в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

«Надалі площа, щодо якої не була нарахована компенсація, буде використана в разі подання заяви на компенсацію за рахунок репарацій або інших джерел, якщо така компенсація буде передбачена нормативно-правовими актами», – йдеться в документі.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: житло, компенсація, війна з росією
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку кафе «Кораблик» не погодили цілодобовий режим роботи
17 січень, 23:46
Хто може безоплатно їздити у громадському транспорті Луцька: деталі
17 січень, 23:16
Уряд обмежив площу житла, за знищення якого можна отримати компенсацію
17 січень, 22:44
Не випустили за кордон: Порошенко вимагає у прикордонників 500 тисяч компенсації
17 січень, 22:14
У Луцькій громаді можна отримати безкоштовне насіння на весняну посівну: подробиці
17 січень, 21:47
Схожі новини
Кабмін планує запровадити компенсації за пошкоджене в окупації житло Кабмін планує запровадити компенсації за пошкоджене в окупації житло
25 грудень, 2023, 19:12
Компенсація за війну: як працюватимуть сертифікати на житло Компенсація за війну: як працюватимуть сертифікати на житло
26 березень, 2023, 17:10
Війна на Донбасі: власникам зруйнованих будинків на Донеччині вперше виплатять компенсацію Війна на Донбасі: власникам зруйнованих будинків на Донеччині вперше виплатять компенсацію
21 листопад, 2020, 23:34
Топ-10 найбагатших нардепів, які отримують компенсацію за житло Топ-10 найбагатших нардепів, які отримують компенсацію за житло
20 червень, 2020, 20:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку кафе «Кораблик» не погодили цілодобовий режим роботи
17 січень, 23:46
 0
Хто може безоплатно їздити у громадському транспорті Луцька: деталі
17 січень, 23:16
 0
Уряд обмежив площу житла, за знищення якого можна отримати компенсацію
17 січень, 22:44
 0
Не випустили за кордон: Порошенко вимагає у прикордонників 500 тисяч компенсації
17 січень, 22:14
 0
Медіа
відео
1/8