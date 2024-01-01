Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Хмарно з проясненнями. Вночі сніг, мокрий сніг та дощ. Вдень дощ. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця.



Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.



Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6 ° тепла, в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі сніг, мокрий сніг та дощ. Вдень дощ. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця.Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6 ° тепла, в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

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