Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Вночі сніг, мокрий сніг та дощ. Вдень дощ. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6 ° тепла, в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Хмарно з проясненнями. Вночі сніг, мокрий сніг та дощ. Вдень дощ. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6 ° тепла, в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.
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