Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Хмарно з проясненнями. Вночі сніг, мокрий сніг та дощ. Вдень дощ. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 1-6 ° тепла, в Луцьку вночі 1-3° морозу, вдень 3-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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