Мешканців густонаселеного району Луцька просять зробити запас води





Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Завтра, 18 січня, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на мережі, з 09:00 до 19:00 в Привокзальному мікрорайоні буде понижено тиск у мережі водопостачання.



«Закликаємо громадян зробити запас води. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.



Нагадаємо, купання в холодній воді створює нові зв'язки в мозку та додає людям бадьорості та зосередження. До таких висновків дійшла група британських дослідників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міська влада звернулася до мешканців Привокзального мікрорайону обласного центру Волині із закликом зробити запас питної води.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Завтра, 18 січня, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на мережі, з 09:00 до 19:00 в Привокзальному мікрорайоні буде понижено тиск у мережі водопостачання.«Закликаємо громадян зробити запас води. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.Нагадаємо, купання в холодній водіта додає людям бадьорості та зосередження. До таких висновків дійшла група британських дослідників.

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