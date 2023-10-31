Мешканців густонаселеного району Луцька просять зробити запас води

Мешканців густонаселеного району Луцька просять зробити запас води
Міська влада звернулася до мешканців Привокзального мікрорайону обласного центру Волині із закликом зробити запас питної води.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Завтра, 18 січня, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на мережі, з 09:00 до 19:00 в Привокзальному мікрорайоні буде понижено тиск у мережі водопостачання.

«Закликаємо громадян зробити запас води. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.

Нагадаємо, купання в холодній воді створює нові зв'язки в мозку та додає людям бадьорості та зосередження. До таких висновків дійшла група британських дослідників.

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Теги: вода, Волинь
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