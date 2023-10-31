Мешканців густонаселеного району Луцька просять зробити запас води
Сьогодні, 17:51
Міська влада звернулася до мешканців Привокзального мікрорайону обласного центру Волині із закликом зробити запас питної води.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Завтра, 18 січня, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на мережі, з 09:00 до 19:00 в Привокзальному мікрорайоні буде понижено тиск у мережі водопостачання.
«Закликаємо громадян зробити запас води. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
Нагадаємо, купання в холодній воді створює нові зв'язки в мозку та додає людям бадьорості та зосередження. До таких висновків дійшла група британських дослідників.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Завтра, 18 січня, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на мережі, з 09:00 до 19:00 в Привокзальному мікрорайоні буде понижено тиск у мережі водопостачання.
«Закликаємо громадян зробити запас води. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - зазначили в управлінні інформаційної роботи Луцької міськради.
Нагадаємо, купання в холодній воді створює нові зв'язки в мозку та додає людям бадьорості та зосередження. До таких висновків дійшла група британських дослідників.
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