Дослідники розповіли, чи корисно митися в холодній воді





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Команда дослідників вперше спостерігала за змінами в мозку після того, як тіло людини занурили в холодну воду. Отримані дані пояснюють, чому люди часто почуваються більш бадьорими та пильними після купання на вулиці або прийняття холодної ванни.



"У зв’язку зі зростаючою популярністю плавання на відкритому повітрі та занурення в холодну воду, давно пора вивчити, як це може вплинути на нас. Ми знаємо так багато про вплив занурення в холодну воду на тіло. Але мозок був мало досліджений, перш за все тому, що це робити складно. ​​Лише зараз, коли технології розвинулися, ми можемо почати отримувати певне розуміння", – зазначила авторка дослідження Хізер Массі з Університету Портсмута.



У ході випробування здорових добровольців занурювали в басейн з водою за температури 20 градусів за Цельсієм на п'ять хвилин, вимірюючи фізіологічні показники тіл, після чого проводили функціональну МРТ головного мозку.



Виявилося, що мозок перебудовував звичні зв'язки, щоб допомогти людині впоратися з шоком. Зміни були пов'язані, зокрема, з медіальною префронтальною корою та тім'яною корою, які контролюють емоції та допомагають зберігати увагу та приймати рішення.



"Коли учасники сказали нам, що вони були більш пильними, збудженими і в цілому краще почувалися після холодної ванни, ми очікували побачити зміни у зв'язках між цими частинами. І це саме те, що ми виявили", – пояснюють дослідники.



Тепер вчені планують використовувати свої висновки, щоб краще зрозуміти зв'язок між частинами мозку у людей із психічними захворюваннями. Можливо це допоможе створити альтернативні методи лікування з використанням холодної води.





https://health.24tv.ua/holodna-voda-pozitivno-vplivaye-mozok_n2255572

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Купання в холодній воді створює нові зв'язки в мозку та додає людям бадьорості та зосередження. До таких висновків дійшла група британських дослідників.Про це повідомляє 24 канал. Команда дослідників вперше спостерігала за змінами в мозку після того, як тіло людини занурили в холодну воду. Отримані дані пояснюють, чому люди часто почуваються більш бадьорими та пильними після купання на вулиці або прийняття холодної ванни."У зв’язку зі зростаючою популярністю плавання на відкритому повітрі та занурення в холодну воду, давно пора вивчити, як це може вплинути на нас. Ми знаємо так багато про вплив занурення в холодну воду на тіло. Але мозок був мало досліджений, перш за все тому, що це робити складно. ​​Лише зараз, коли технології розвинулися, ми можемо почати отримувати певне розуміння", – зазначила авторка дослідженняз Університету Портсмута.У ході випробування здорових добровольців занурювали в басейн з водою за температури 20 градусів за Цельсієм на п'ять хвилин, вимірюючи фізіологічні показники тіл, після чого проводили функціональну МРТ головного мозку.Виявилося, що мозок перебудовував звичні зв'язки, щоб допомогти людині впоратися з шоком. Зміни були пов'язані, зокрема, з медіальною префронтальною корою та тім'яною корою, які контролюють емоції та допомагають зберігати увагу та приймати рішення."Коли учасники сказали нам, що вони були більш пильними, збудженими і в цілому краще почувалися після холодної ванни, ми очікували побачити зміни у зв'язках між цими частинами. І це саме те, що ми виявили", – пояснюють дослідники.Тепер вчені планують використовувати свої висновки, щоб краще зрозуміти зв'язок між частинами мозку у людей із психічними захворюваннями. Можливо це допоможе створити альтернативні методи лікування з використанням холодної води.https://health.24tv.ua/holodna-voda-pozitivno-vplivaye-mozok_n2255572

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