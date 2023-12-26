Депутата Волиньради відправили на лаву підсудних за хабар $35 тисяч

Депутата Волиньради відправили на лаву підсудних за хабар $35 тисяч
НАБУ і САП відправили на лаву підсудних депутата Волинської обласної ради Валентина Кошельника, викритого на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, обвинувачений вимагав цю суму від особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області для створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.

Протягом квітня-травня 2023 року посадовець одержав у вигляді «завдатку» частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів США.

12 вересня 2023 року після отримання залишку у сумі 25 тис. дол. США та обміну їх на євро з метою замести сліди депутата затримали у порядку ст. 208 КПК України.

13 вересня 2023 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру.

У листопаді 2023 року розслідування завершили.

Кваліфікація – ч. 3 ст. 369-2 КК України КК України.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочало після звернення заявника до Національного бюро.

Довідково:

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: хабар, Волинь
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