Депутата Волиньради відправили на лаву підсудних за хабар $35 тисяч

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних депутата Волинської обласної радиу сумі 35 тисяч доларів.Про це повідомляє пресслужба НАБУ.Як встановило слідство, обвинувачений вимагав цю суму від особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області для створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.Протягом квітня-травня 2023 рокуу вигляді «завдатку» частину неправомірної вигоди у розмірі 10 тис. доларів США.12 вересня 2023 року після отримання залишку у сумі 25 тис. дол. США та обміну їх на євро з метою замести сліди депутата затримали у порядку ст. 208 КПК України.13 вересня 2023 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру.У листопаді 2023 року розслідування завершили.Кваліфікація – ч. 3 ст. 369-2 КК України КК України.Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП розпочало після звернення заявника до Національного бюро.Довідково:Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.