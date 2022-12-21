Вистрілив у груди з мисливської рушниці: у Луцьку чоловік убив свого тестя

Волинянина підозрюють в умисному вбивсті.Про це повідомляють у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 39-річному жителю Луцька повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства 59-річного тестя.Слідчі встановили, що майже опівночі 26 лютого 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Парковій в обласному центрі Волині під час конфлікту вистрілив родичеві у груди із мисливської рушниці, спричинивши його смерть.Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.