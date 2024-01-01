Все, що виробляє російська «оборонка», відразу прямує на фронт, - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Українирозповів, що все вироблене «оборонкою» рф одразу відправляють на фронт.Про це в телеграмі повідомив ГУР.«Все, що на сьогодні виробляється росією, відразу відправляється на фронт і застосовується проти України. Тому ми не бачимо, щоб москва суттєво наростила кількість озброєння та обсяги виготовлення зброї і військової техніки», ― пояснив Вадим Скібіцький.Вивезення майже усіх снарядів із білорусі, а також закупівля боєприпасів у північної кореї та ірану підтверджує факт, що державі-агресору росії не вистачає власних озброєнь.Також, за словами Вадима Скібіцького, москва намагається зберігати стратегічний резерв ракет на рівні 30%.«Якщо говорити про випущені крилаті ракети, то під час атак фіксувались вироби III, IV кварталу <2023 року> випуску. Це вкотре свідчить про те, що в них запаси не дуже великі, і те, що виробляється, відразу застосовується проти нашої держави», ― зазначив представник ГУР МО України.Ситуація з безпілотниками типу «шахед» ― схожа. Зараз агресор навчився виготовляти корпуси для цих дронів, а також організував дві виробничі лінії у місті єлабуґа, де збирає ударні БПЛА із власних та завезених елементів.«Мета москви – до 2026 року вийти на повний, замкнений цикл виробництва саме таких БПЛА на території росії. Я не впевнений, що їм вдасться замінити або знайти російський аналог, наприклад, електронної бази – мікросхем, чипів тощо. Але стартери, корпус, бойову частину, двигуни, інші елементи навігаційної системи на сьогодні рф здатна виготовляти», ― сказав Вадим Скібіцький.Представник ГУР МО України розповів, що в грудні 2023 року росія загалом випустила по нашій території 770-780 ударних дронів типу «шахед».«Грудень показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони на сьогодні вичерпуються, і всі ці БПЛА, які запускаються, буквально надходять з конвеєра», ― заявив Вадим Скібіцький.