38-річний волинянин налагодив «бізнес» з продажу зброї. ФОТО

Волинські оперативники припинили незаконний промисел горохівчанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Протиправну діяльність 38-річного волинянина викрили співробітники кримінальної поліції. Задокументовано декілька фактів збуту зброї, наразі правоохоронці з’ясовують канал її походження. Фігуранта ж затримали, суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.У листопаді минулого року поліцейські отримали оперативну інформацію, що мешканець Горохівщини займається збутом вогнепальної зброї на території Волинської області. Йдеться про продаж атипових стріляючих пристроїв, виготовлених саморобним способом по типу однозарядних пістолетів. Відомості одразу ж зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 263 Кримінального кодексу України.У рамках розслідування правоохоронці задокументували декілька фактів продажу зброї та вилучили три одиниці проданої зброї таємної дії.12 січня, під час останньої незаконної «операції», за силової підтримки УКОРД ГУНП у Волинській області зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За місцем проживання та перебування фігуранта поліцейські провели санкціоновані обшуки. Вилучено набої різних калібрів, порох, рушницю, нарізний карабін, гвинтівку.Вилучене направили на проведення експертних досліджень, також встановлюється, де зловмисник отримував зброю для реалізації.Слідчі повідомили волинянину про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами з метою збуту) КК України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою 60 діб з правом внесення застави 242 000 гривень.Розслідування триває. Зауважимо, що санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.