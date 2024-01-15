«Наміри путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація», – розвідка

«Наміри путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація», – розвідка
Українська розвідка вважає, що будь-які розмови про готовність росії до переговорів спрямовані саме на країни Заходу та Глобального Півдня – що вони нібито згодні зупинитись і почати переговорний процес.

Про таке розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише LB.ua.

"Наміри путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація. І коли йдуть будь-які розмови про те, що ворог готовий до переговорів, то ми маємо розуміти, що умови росії не прийнятні нашій державі", – зауважив він.

На його думку, будь-які переговори дають час росії для відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоби продовжити агресію.

За словами представника ГУР, так як росії не вдалося досягти цілей так званої "спеціальної військової операції".

"Тому зі стратегічних цілей, що залишається у Москви – це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Друге, що вони зараз будуть робити (і це вже ми бачимо по тих документах, які є в нашому розпорядженні) – це втримання захоплених територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька і частина Харківської області", – сказав Скібіцький.

Також росія намагатиметься знищити українську систему ППО, авіацію та об'єкти оборонно-промислового комплексу, щоб недопустити нарощування виробництва і посилення спроможностей Збройних сил України.

"Це ті завдання, які на сьогодні собі ставить російська федерація на цей рік", – додав представник розвідки.

А статегічною ціллю України є звільнення всіх окупованих територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від яких хвороб можна отримати безкоштовно ліки в аптеках за рецептом лікаря
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зупинилося серце демобілізованого воїна з Волині
Сьогодні, 16:24
У волинському ліцеї збудували укриття
Сьогодні, 16:14
«Наміри путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація», – розвідка
Сьогодні, 16:06
На Волині затримали організатора схеми ухилення від армії
Сьогодні, 15:42
38-річний волинянин налагодив «бізнес» з продажу зброї. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
Російські окупанти на окупованій Херсонщині планують мобілізувати 16-річних хлопців Російські окупанти на окупованій Херсонщині планують мобілізувати 16-річних хлопців
Сьогодні, 17:03
Білоруських військових відправили до росії переймати досвід окупантів у війні проти України Білоруських військових відправили до росії переймати досвід окупантів у війні проти України
Сьогодні, 12:45
Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Воїн з Волині Богдан Кушнерук отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ
Сьогодні, 11:50
Зупинилося серце Героя з Волині Василя Богайчука Зупинилося серце Героя з Волині Василя Богайчука
Сьогодні, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти на окупованій Херсонщині планують мобілізувати 16-річних хлопців
Сьогодні, 17:03
 0
Волинські оперативники затримали торговця зброєю. ФОТО
Сьогодні, 16:47
 0
Зупинилося серце демобілізованого воїна з Волині
Сьогодні, 16:24
 0
У волинському ліцеї збудували укриття
Сьогодні, 16:14
 0
«Наміри путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація», – розвідка
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8