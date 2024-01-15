«Наміри путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація», – розвідка





Про таке розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише



"Наміри путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація. І коли йдуть будь-які розмови про те, що ворог готовий до переговорів, то ми маємо розуміти, що умови росії не прийнятні нашій державі", – зауважив він.



На його думку, будь-які переговори дають час росії для відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоби продовжити агресію.



За словами представника ГУР, так як росії не вдалося досягти цілей так званої "спеціальної військової операції".



"Тому зі стратегічних цілей, що залишається у Москви – це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Друге, що вони зараз будуть робити (і це вже ми бачимо по тих документах, які є в нашому розпорядженні) – це втримання захоплених територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька і частина Харківської області", – сказав Скібіцький.



Також росія намагатиметься знищити українську систему ППО, авіацію та об'єкти оборонно-промислового комплексу, щоб недопустити нарощування виробництва і посилення спроможностей Збройних сил України.



"Це ті завдання, які на сьогодні собі ставить російська федерація на цей рік", – додав представник розвідки.



А статегічною ціллю України є звільнення всіх окупованих територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська розвідка вважає, що будь-які розмови про готовність росії до переговорів спрямовані саме на країни Заходу та Глобального Півдня – що вони нібито згодні зупинитись і почати переговорний процес.Про таке розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише LB.ua "Наміри путіна очевидні – це контроль над нашою територією і її повна окупація. І коли йдуть будь-які розмови про те, що ворог готовий до переговорів, то ми маємо розуміти, що умови росії не прийнятні нашій державі", – зауважив він.На його думку, будь-які переговори дають час росії для відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоби продовжити агресію.За словами представника ГУР, так як росії не вдалося досягти цілей так званої "спеціальної військової операції"."Тому зі стратегічних цілей, що залишається у Москви – це вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей. Друге, що вони зараз будуть робити (і це вже ми бачимо по тих документах, які є в нашому розпорядженні) – це втримання захоплених територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією: Херсонська, Запорізька і частина Харківської області", – сказав Скібіцький.Також росія намагатиметься знищити українську систему ППО, авіацію та об'єкти оборонно-промислового комплексу, щоб недопустити нарощування виробництва і посилення спроможностей Збройних сил України."Це ті завдання, які на сьогодні собі ставить російська федерація на цей рік", – додав представник розвідки.А статегічною ціллю України є звільнення всіх окупованих територій.

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