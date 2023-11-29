У волинському ліцеї збудували укриття

У Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою збудували укриття.Начальник ОВАвідвідав новозбудоване укриття в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.Сховище завглибшки п’ять метрів розраховане на 600 дітей і має площу 605 квадратних метрів. Тут є медпункт, вбиральні, чотири зали для перебування ліцеїстів й технічні приміщення. Окрім того,, необхідними обладнанням для навчання та меблями.Як зазначив очільник закладу, під час повітряних тривог в укритті можна проводити заняття, зокрема, лекції. Також створені умови для відпочинку та ночівлі 200 дітей під час тривог вночі.«Станом на сьогодні ми створили умови для всіх ліцеїстів, які навчаються у навчальному закладі», – додав Павло Боснюк.Будівництво захисної споруди тривало майже три місяці. На його зведення та облаштування виділили близько 22 млн гривень. З них 12,2 млн – кошти субвенції з державного бюджету, а 11 млн – кошти обласного та місцевих бюджетів.Слід зазначити, що збудоване укриття передбачене під нульовий поверх майбутнього гуртожитку і має три виходи: основний, запасний та резервний.«Захисна споруда зроблена для безпеки наших ліцеїстів, для наших майбутніх військових та прикордонників. Тож дякую усім, хто долучився до реалізації такого потрібного проекту», – сказав Юрій Погуляйко.