У волинському ліцеї збудували укриття
Сьогодні, 16:14
У Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою збудували укриття.
Начальник ОВА Юрій Погуляйко відвідав новозбудоване укриття в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Сховище завглибшки п’ять метрів розраховане на 600 дітей і має площу 605 квадратних метрів. Тут є медпункт, вбиральні, чотири зали для перебування ліцеїстів й технічні приміщення. Окрім того, захисна споруда забезпечена Wi-Fi роутерами, необхідними обладнанням для навчання та меблями.
Як зазначив очільник закладу Павло Боснюк, під час повітряних тривог в укритті можна проводити заняття, зокрема, лекції. Також створені умови для відпочинку та ночівлі 200 дітей під час тривог вночі.
«Станом на сьогодні ми створили умови для всіх ліцеїстів, які навчаються у навчальному закладі», – додав Павло Боснюк.
Будівництво захисної споруди тривало майже три місяці. На його зведення та облаштування виділили близько 22 млн гривень. З них 12,2 млн – кошти субвенції з державного бюджету, а 11 млн – кошти обласного та місцевих бюджетів.
Слід зазначити, що збудоване укриття передбачене під нульовий поверх майбутнього гуртожитку і має три виходи: основний, запасний та резервний.
«Захисна споруда зроблена для безпеки наших ліцеїстів, для наших майбутніх військових та прикордонників. Тож дякую усім, хто долучився до реалізації такого потрібного проекту», – сказав Юрій Погуляйко.
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Начальник ОВА Юрій Погуляйко відвідав новозбудоване укриття в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Сховище завглибшки п’ять метрів розраховане на 600 дітей і має площу 605 квадратних метрів. Тут є медпункт, вбиральні, чотири зали для перебування ліцеїстів й технічні приміщення. Окрім того, захисна споруда забезпечена Wi-Fi роутерами, необхідними обладнанням для навчання та меблями.
Як зазначив очільник закладу Павло Боснюк, під час повітряних тривог в укритті можна проводити заняття, зокрема, лекції. Також створені умови для відпочинку та ночівлі 200 дітей під час тривог вночі.
«Станом на сьогодні ми створили умови для всіх ліцеїстів, які навчаються у навчальному закладі», – додав Павло Боснюк.
Будівництво захисної споруди тривало майже три місяці. На його зведення та облаштування виділили близько 22 млн гривень. З них 12,2 млн – кошти субвенції з державного бюджету, а 11 млн – кошти обласного та місцевих бюджетів.
Слід зазначити, що збудоване укриття передбачене під нульовий поверх майбутнього гуртожитку і має три виходи: основний, запасний та резервний.
«Захисна споруда зроблена для безпеки наших ліцеїстів, для наших майбутніх військових та прикордонників. Тож дякую усім, хто долучився до реалізації такого потрібного проекту», – сказав Юрій Погуляйко.
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