У волинському ліцеї збудували укриття

У волинському ліцеї збудували укриття
У Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою збудували укриття.

Начальник ОВА Юрій Погуляйко відвідав новозбудоване укриття в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.

Сховище завглибшки п’ять метрів розраховане на 600 дітей і має площу 605 квадратних метрів. Тут є медпункт, вбиральні, чотири зали для перебування ліцеїстів й технічні приміщення. Окрім того, захисна споруда забезпечена Wi-Fi роутерами, необхідними обладнанням для навчання та меблями.

Як зазначив очільник закладу Павло Боснюк, під час повітряних тривог в укритті можна проводити заняття, зокрема, лекції. Також створені умови для відпочинку та ночівлі 200 дітей під час тривог вночі.

«Станом на сьогодні ми створили умови для всіх ліцеїстів, які навчаються у навчальному закладі», – додав Павло Боснюк.

Будівництво захисної споруди тривало майже три місяці. На його зведення та облаштування виділили близько 22 млн гривень. З них 12,2 млн – кошти субвенції з державного бюджету, а 11 млн – кошти обласного та місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що збудоване укриття передбачене під нульовий поверх майбутнього гуртожитку і має три виходи: основний, запасний та резервний.

«Захисна споруда зроблена для безпеки наших ліцеїстів, для наших майбутніх військових та прикордонників. Тож дякую усім, хто долучився до реалізації такого потрібного проекту», – сказав Юрій Погуляйко.


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Теги: укриття, Волинь
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