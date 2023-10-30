Волинські оперативники затримали торговця зброєю. ФОТО

Волинські оперативники затримали торговця зброєю. ФОТО
Співробітники управління карного розшуку ГУНП у Волинській області задокументували злочинну діяльність 40-річного жителя Дніпропетровщини, який незаконно переробляв та збував вогнепальну зброю через мережу Інтернет на території України.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Оперативники встановили, що житель Кривого Рогу тривалий час займався незаконними операціями зі зброєю. Фігурант купував стартові пістолети, переробляв їх на вогнепальну зброю та через різні сайти збував по всій території України.

Минулого тижня волинські поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника. Під час обшуку співробітники поліції виявили та вилучили речові докази злочинної діяльності фігуранта: два пістолети із ознаками переробки, кредитні картки, сім-картки, телефони та інше. Заходи проводились за силової підтримки спецпризначенців Управління корпусу оперативно-раптової дії ГУНП у Волинській області.

Вилучене слідчі направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому про підозру за трьома фактами незаконної діяльності за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту за місцем проживання.
Волинські оперативники затримали торговця зброєю. ФОТО

За скоєне фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває слідство.
Волинські оперативники затримали торговця зброєю. ФОТО
Волинські оперативники затримали торговця зброєю. ФОТО
Волинські оперативники затримали торговця зброєю. ФОТО

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Теги: Волинь, оперативники, зброя
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