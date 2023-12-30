У Луцьку безвісти зникла 56-річна жінка

Працівники поліції розшукують безвісти зниклу, 12 квітня 1967 року народження, жительку Луцька.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Встановлено, що жінка 8 січня в обідню пору пішла з дому і не повернулася. Де перебуває зараз невідомо.: зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся коротке, темного кольору.: у шапку та куртку світло-рожевого кольору, при собі мала сумку зеленого кольору,«Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу лучанку, повідомте поліцію за номерами телефонів: (0332)24-22-95, 0502328242, 0664194912 або 102», - зазначили у секторі комунікації поліції Волинської області.