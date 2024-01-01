Син не дочекався тата: збирають підписи щодо посмертної нагороди волинянину

Володимира Зеленського закликають присвоїти звання Герой України полеглому воїну із села Рівне на Волині Сергію Головку.



Про це йдеться в петиції на сайті глави держави.



Петицію подала дружина загиблого воїна Людмила Головко.



Сергій Головко (1 травня 1986 р.н.) служив старшим водієм 1 відділення окремого кулеметного взводу військової частини А7086.



«Сергій був призваний на військову службу 17 липня 2022 року. Із честю та гідністю він із побратимами боронив нашу державу на Запорізькому напрямку. Загинув 30 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту смт Степногірськ, Василівський район,Запорізька область.Сергій відважно виконав свій обов'язок громадянина України», - йдеться у петиції.



«Я пишаюсь своїм чоловіком, а син – своїм батьком Героєм!Він віддав найцінніше, що мав, - своє життя!» - зазначила дружина.



Підтримати петицію можна за цим посиланням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентазакликають присвоїти звання Герой України полеглому воїну із села Рівне на ВолиніПро це йдеться в петиції на сайті глави держави.Петицію подала дружина загиблого воїнаСергій Головко (1 травня 1986 р.н.) служив старшим водієм 1 відділення окремого кулеметного взводу військової частини А7086.«Сергій був призваний на військову службу 17 липня 2022 року. Із честю та гідністю він із побратимами боронив нашу державу на Запорізькому напрямку.під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту смт Степногірськ, Василівський район,Запорізька область.Сергій відважно виконав свій обов'язок громадянина України», - йдеться у петиції.«Я пишаюсь своїм чоловіком, а син – своїм батьком Героєм!Він віддав найцінніше, що мав, - своє життя!» - зазначила дружина.Підтримати петицію можна за цим

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію