На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання
Сьогодні, 17:20
Вчергове допомогу від благодійників та меценатів отримали сьогодні, 15 січня, прикордонники Волинського загону.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Для потреб підрозділів охорони кордону придбали транспортні засоби, системи супутникового зв'язку Starlink, тепловізори, зарядні станції, генератори, буржуйки та світильники. В умовах сьогодення зазначене майно є вкрай необхідними під час виконання військовими бойових завдань з охорони та оборони державних рубежів.
Крім того, сьогодні прикордонники відвідали новозбудоване укриття в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Зазначимо, що захисну споруду, облаштовану для ліцеїстів за необхідності зможе використовувати й персонал прикордонного загону.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Для потреб підрозділів охорони кордону придбали транспортні засоби, системи супутникового зв'язку Starlink, тепловізори, зарядні станції, генератори, буржуйки та світильники. В умовах сьогодення зазначене майно є вкрай необхідними під час виконання військовими бойових завдань з охорони та оборони державних рубежів.
Крім того, сьогодні прикордонники відвідали новозбудоване укриття в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Зазначимо, що захисну споруду, облаштовану для ліцеїстів за необхідності зможе використовувати й персонал прикордонного загону.
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