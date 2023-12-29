На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання

На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання
Вчергове допомогу від благодійників та меценатів отримали сьогодні, 15 січня, прикордонники Волинського загону.

Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Для потреб підрозділів охорони кордону придбали транспортні засоби, системи супутникового зв'язку Starlink, тепловізори, зарядні станції, генератори, буржуйки та світильники. В умовах сьогодення зазначене майно є вкрай необхідними під час виконання військовими бойових завдань з охорони та оборони державних рубежів.
На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання
На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання
На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання

Крім того, сьогодні прикордонники відвідали новозбудоване укриття в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Зазначимо, що захисну споруду, облаштовану для ліцеїстів за необхідності зможе використовувати й персонал прикордонного загону.
На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання
На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання
На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання
На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання

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Теги: допомога, прикордонники, наближають перемогу
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