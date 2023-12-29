На Волині прикордонникам передали автівки та потрібне обладнання





Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



Для потреб підрозділів охорони кордону придбали транспортні засоби, системи супутникового зв'язку Starlink, тепловізори, зарядні станції, генератори, буржуйки та світильники. В умовах сьогодення зазначене майно є вкрай необхідними під час виконання військовими бойових завдань з охорони та оборони державних рубежів.



Крім того, сьогодні прикордонники відвідали новозбудоване укриття в обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. Зазначимо, що захисну споруду, облаштовану для ліцеїстів за необхідності зможе використовувати й персонал прикордонного загону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчергове допомогу від благодійників та меценатів отримали сьогодні, 15 січня, прикордонники Волинського загону.Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Для потреб підрозділів охорони кордону придбали транспортні засоби, системи супутникового зв'язку Starlink, тепловізори, зарядні станції, генератори, буржуйки та світильники. В умовах сьогодення зазначене майно є вкрай необхідними під час виконання військовими бойових завдань з охорони та оборони державних рубежів.Крім того, сьогодні прикордонники відвідализ посиленою військово-фізичною підготовкою. Зазначимо, що захисну споруду, облаштовану для ліцеїстів за необхідності зможе використовувати й персонал прикордонного загону.

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