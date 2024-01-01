Російські окупанти на окупованій Херсонщині планують мобілізувати 16-річних хлопців





Про це



Наразі є інформація про те, що на лівобережжі Херсонщини окупанти до 15 квітня намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.



Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.



«Є повідомлення, що головний колаборант лівобережної Херсонщини Сальдо оголосив про те, що до 15 квітня повинні сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків, з 2007 року народження включно. І вже створюють медичні комісії, ТЦК, для того, щоб до 15 квітня мати всі списки та почати мобілізацію. Такий в них є план», – повідомив Олександр Толоконніков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На окупованій частині Херсонщині ворог планує мобілізувати громадян 2007 року народження.Про це повідомляють у Media Center Ukraine - Ukrinform.Наразі є інформація про те, що на лівобережжі Херсонщини окупанти до 15 квітня намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації«Є повідомлення, що головний колаборант лівобережної Херсонщини Сальдо оголосив про те, що до 15 квітня повинні сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків, з 2007 року народження включно. І вже створюють медичні комісії, ТЦК, для того, щоб до 15 квітня мати всі списки та почати мобілізацію. Такий в них є план», – повідомив Олександр Толоконніков.

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