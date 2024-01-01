Зупинилося серце демобілізованого воїна з Волині

Василя Богайчука.



Про це повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширська РВА.



Вчора, 14 січня, перестало битися серце воїна-земляка із села Карасин (Прилісненська ТГ) Василя Богайчука.



Краянин проходив службу за контрактом із травня 2020 року, а з лютого 2022 року – мобілізований до лав Збройних сил України. За станом здоров'я був демобілізований у травні 2023-го.



«В районі оголошена триденна жалоба – 15, 16, 17 січня. Світла пам'ять Герою! Співчуття родині загиблого!» - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі на Волині оголосили триденну жалобу у зв’язку зі смертю демобілізованого військовослужбовцяПро це повідомляє у фейсбуці Камінь-Каширська РВА.Вчора, 14 січня, перестало битися серце воїна-земляка із села Карасин (Прилісненська ТГ) Василя Богайчука.Краянин проходив службу за контрактом із травня 2020 року, а з лютого 2022 року – мобілізований до лав Збройних сил України. За станом здоров'я був демобілізований у травні 2023-го.«В районі оголошена триденна жалоба – 15, 16, 17 січня. Світла пам'ять Герою! Співчуття родині загиблого!» - повідомили у відділі інформаційної діяльності, забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування та контролю райдержадміністрації.

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