На Волині затримали організатора схеми ухилення від армії
Сьогодні, 15:42
На Волині викрили організатора схеми, учасники якої платили 8 тисяч доларів США за визнання непридатними до служби в армії.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
За процесуального керівництва спецпрокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст.369-2 КК України).
За даними слідства, 28-річний підозрюваний обіцяв дружині військового визнати її чоловіка непридатним до подальшої військової служби, а також залишити служити «у тилу».
Встановлено, що він зобов’язувався забезпечити внесення сфабрикованих даних до медичної документації про стан здоров’я військового, вплинути на членів військово-лікарської комісії та посадовців військової частини. Свої послуги оцінив у 8000 доларів США.
Затримали волинянина у порядку ст.208 КПК України – під час отримання чергового «траншу» у розмірі 2000 доларів США.
Наразі суд обрав для нього міру запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Волинської області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Довідково:
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
За процесуального керівництва спецпрокуратури повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст.369-2 КК України).
За даними слідства, 28-річний підозрюваний обіцяв дружині військового визнати її чоловіка непридатним до подальшої військової служби, а також залишити служити «у тилу».
Встановлено, що він зобов’язувався забезпечити внесення сфабрикованих даних до медичної документації про стан здоров’я військового, вплинути на членів військово-лікарської комісії та посадовців військової частини. Свої послуги оцінив у 8000 доларів США.
Затримали волинянина у порядку ст.208 КПК України – під час отримання чергового «траншу» у розмірі 2000 доларів США.
Наразі суд обрав для нього міру запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснюють слідчі поліції Волинської області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Довідково:
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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