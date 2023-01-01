Волинським школам передали роутери для інтернету в укриттях

Волинським школам передали роутери для інтернету в укриттях
Волинська область отримала 262 Wi-Fi роутери для облаштування інтернету в укриттях навчальних закладів.

Про це повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.

Сьогодні, 20 грудня, Волинь одержала 262 Wi-Fi роутери від Програма EGAP. Маршрутизатори марки «TP-Link Archer C80» встановлять у захисних спорудах шкіл та садочків. Ціль – забезпечити звʼязок під час повітряної тривоги.
Волинським школам передали роутери для інтернету в укриттях

«Це потрібно, аби продовжувати навчання під час повітряних тривог, а також, щоб батьки могли зв’язатися з дітьми, коли ті в укритті», – заявив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Волинським школам передали роутери для інтернету в укриттях

Тож обладнання передали управлінню освіти та науки ОДА для подальшого їх розподілу серед навчальних закладів, які його не мають.
Волинським школам передали роутери для інтернету в укриттях

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Теги: школа, Волинь
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