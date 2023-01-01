Зміна назви вулиці Крилова в Луцьку: відбудеться громадське обговорення

У Луцьку відбудуться громадські обговорення щодона честь загиблого ГерояПро це у фейсбуці повідомляє Луцька міськрада.У Луцьку з 1 січня по 1 березня 2024 року відбуватимуться громадські обговорення щодо перейменування вулиці Крилова на честь загиблого Героя Миколи Мялковського.Відповідне рішення ухвалили на пленарному засіданні депутати Луцької міської ради.Підготувати громадські слухання має департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради. Відбуватимуться вони як на офіційному сайті Луцької міської ради, так і в класичному форматі громадських обговорень.Нагадаємо, Микола Мялковський – 28-річний молодший сержант з Луцька загинув на війні 4 грудня 2023 року. Микола вивчав культурологію в Національному університеті «Острозька академія», а згодом продовжив навчання у Польщі - в Люблінському католицькому університеті. Працював у департаменті стратегії та підприємництва мерії міста Люблін. Проте з початком повномасштабного вторгнення він повернувся та пішов захищати країну. Загинув герой 4 грудня 2023 року.