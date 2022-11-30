У Луцьку просять прилеглі громади компенсувати проїзд «своїх» пільговиків

Луцькі депутати звернулися до голів сусідніх громад щодо пільгового проїзду в громадському транспорті обласного центру Волині.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Депутати Луцькради звернулися до голів Рожищенської, Копачівської, Торчинської, Ківерцівської, Боратинської та Підгаєцької територіальних громад. В тексті звернення йдеться про те, що держава на законодавчому рівні закріпила за певними категоріями населення право на безоплатний проїзд, в тому числі й у міському пасажирському транспорті.Із 2019 року у Луцьку запроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, яка дає змогу належним чином обліковувати, як платних пасажирів, так і тих, що користуються безоплатним та пільговим проїздом.Географічно Луцька міська територіальна громада межує із Рожищенською, Копачівською, Торчинською, Ківерцівською, Боратинською та Підгаєцькою територіальними громадами й жителі цих громад, в тому числі й пільгові категорії громадян, користуються міським громадським транспортом у Луцьку.«Статтею 91 пунктами б) та ґ) Бюджетного кодексу України визначено, що до видатків, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, належать витрати на програми соціального захисту та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян», - йдеться у повідомленні муніципалітету.Таким чином, фінансування витрат на перевезення пасажирів пільгових категорій покладено на органи місцевого самоврядування. Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування самостійно передбачають видатки, забезпечуючи контроль за ефективним і цільовим використанням коштів.Виконавчим комітетом Луцької міської ради запроваджена процедура щодо отримання персоніфікованих електронних квитків, налагоджено механізм підписання двох та трьох сторонніх договорів між Оператором, Перевізником та прилеглими територіальними громадами.Оператор автоматизованої системи обліку оплати проїзду та міські перевізники авто та електротранспорту готові до співпраці щодо організації пільгових перевезень пасажирів, які не зареєстровані в Луцькій міській територіальній громаді.Запроваджена у місті Луцьку система надає можливість контролю за кожною трансакцією, як звичайного, так персоніфікованого (для пільгових категорій) електронного квитка.«У зв’язку із розділенням бюджетних повноважень та необхідністю відшкодування вартості послуг за пільгові перевезення перевізникам, а також зниження соціальної напруги, необхідно вирішувати питання забезпечення пільгових категорій населення права на безкоштовний проїзд. Відтак Луцька міська рада просить територіальні громади передбачати в бюджетах 2024 та наступних років видатки на забезпечення безоплатного перевезення пасажирів пільгових категорій, які є жителями відповідних громад», - повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Нагадаємо, вартість проїзду в автобусах міжобласного та міжміського сполучення, тариф підняли перевізники. Також на 10 % зріс автостанційний збір.