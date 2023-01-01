За добу за кордон виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, – ДПСУ





Про це розповів начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук, повідомляє



Найбільше виїжають водії вантажних перевезень, супроводжуючі осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, і багатодітні чоловіки, які виховують троє і більше дітей.



"В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання", – зазначив прикордонник.



Крім того, як наголосив Матвійчук, великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З України за добу по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. З них за системою "Шлях" як волонтери - 150-200 чоловіків.Про це розповів начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник, повідомляє Цензор.НЕТ Найбільше виїжають водії вантажних перевезень, супроводжуючі осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, і багатодітні чоловіки, які виховують троє і більше дітей."В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання", – зазначив прикордонник.Крім того, як наголосив Матвійчук, великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

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