За добу за кордон виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, – ДПСУ

За добу за кордон виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку, – ДПСУ
З України за добу по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. З них за системою "Шлях" як волонтери - 150-200 чоловіків.

Про це розповів начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найбільше виїжають водії вантажних перевезень, супроводжуючі осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, і багатодітні чоловіки, які виховують троє і більше дітей.

"В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання", – зазначив прикордонник.

Крім того, як наголосив Матвійчук, великий відсоток чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

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Теги: Росія, Україна, війна, кордон, чоловіки
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