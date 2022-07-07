Жорстоко вбили знайомого: двох волинян взяли під варту
Сьогодні, 16:45
Причетних до жорстокого вбивства чоловіка у Рожищах взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У понеділок, 18 грудня, до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що тиждень тому її син, 50-річний рожищанин, пішов з дому та не повернувся.
Поліцейські розпочали проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження безвісти зниклого громадянина.
Згодом з’ясувалося, що після розпиття алкоголю двоє товаришів завдали розшукуваному смертельних тілесних ушкоджень. Спочатку його тіло помістили в підвал, а згодом віднесли неподалік від місця злочину в чагарники, де він пролежав так більше тижня під гілками й мотлохом.
Обох причетних до жорстокого вбивства поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це мешканці Луцького району, 40 та 50 років, які вже раніше мали проблеми з законом.
Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Сьогодні, 20 грудня, за клопотанням слідчого Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваним запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Їм загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У понеділок, 18 грудня, до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що тиждень тому її син, 50-річний рожищанин, пішов з дому та не повернувся.
Поліцейські розпочали проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження безвісти зниклого громадянина.
Згодом з’ясувалося, що після розпиття алкоголю двоє товаришів завдали розшукуваному смертельних тілесних ушкоджень. Спочатку його тіло помістили в підвал, а згодом віднесли неподалік від місця злочину в чагарники, де він пролежав так більше тижня під гілками й мотлохом.
Обох причетних до жорстокого вбивства поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це мешканці Луцького району, 40 та 50 років, які вже раніше мали проблеми з законом.
Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Сьогодні, 20 грудня, за клопотанням слідчого Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваним запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.
Їм загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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