Волинським боксерам подарували чемпіонський пояс з автографом Тайсона

Майка Тайсона отримала у подарунок Федерація боксу Волинської області.



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Подаровані чемпіонські атрибути стануть частиною музею Федерації та будуть мотивувати молодих волинських боксерів рухатися вперед до власних перемог.



Подарунок спортсменам зробив волинянин Адам Харлампович, співзасновник громадської платформи «Алгоритм дій». Чемпіонські рукавичку і пояс він вручив під час відкриття чемпіонату Волинської області з боксу 16 грудня у Луцьку.



Як пояснив Адам Харлампович, ці речі він придбав влітку цього року у Лос-Анджелесі на аукціоні, який провів у підтримку Збройних Сил України український боксер, чемпіон світу 2011 року, бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року Тарас Шелестюк.



«Я давно стежу в соцмережах за Тарасом Шелестюком, і мені дуже імпонують цінності, які він транслює. Не про „успішний успіх“, а про те, що треба багато працювати, якщо ти хочеш бути успішною людиною.



Із початком повномасштабного вторгнення він почав проводити аукціони на підтримку ЗСУ, і в якийсь момент у нього з’явився лот із підписом Майка Тайсона. Я купив цей лот за 15 тисяч доларів, а Тарас за ці гроші відразу придбав квадрокоптери Mavic і відправив їх в Україну.



Я одразу розумів, що цей лот не буду залишати собі, а передам в спортивну секцію на Волинь, і для дітей це буде натхненням. Адже Тарас Шелестюк, який став чемпіоном світу, так само колись був простим хлопцем з невеликого українського міста і зміг досягти таких результатів», — розповів про ідею подарунка Адам Харлампович.



Відразу під час чемпіонату Волинської області учасники влаштували імпровізований фотосесію із подарованим і коментували, що історія чемпіонських атрибутів не тільки буде мотивувати їх в майбутньому, але й вже додала сили для перемоги у боротьбі за звання кращого волинського боксера 2023 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боксерську рукавицю і пояс чемпіона WBC із підписомотримала у подарунок Федерація боксу Волинської області.Про це повідомляє Алгоритм Подаровані чемпіонські атрибути стануть частиною музею Федерації та будуть мотивувати молодих волинських боксерів рухатися вперед до власних перемог.Подарунок спортсменам зробив волинянин, співзасновник громадської платформи «Алгоритм дій». Чемпіонські рукавичку і пояс він вручив під час відкриття чемпіонату Волинської області з боксу 16 грудня у Луцьку.Як пояснив Адам Харлампович, ці речі він придбав влітку цього року у Лос-Анджелесі на аукціоні, який провів у підтримку Збройних Сил України український боксер, чемпіон світу 2011 року, бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року«Я давно стежу в соцмережах за Тарасом Шелестюком, і мені дуже імпонують цінності, які він транслює. Не про „успішний успіх“, а про те, що треба багато працювати, якщо ти хочеш бути успішною людиною.Із початком повномасштабного вторгнення він почав проводити аукціони на підтримку ЗСУ, і в якийсь момент у нього з’явився лот із підписом Майка Тайсона. Я купив цей лот за 15 тисяч доларів, а Тарас за ці гроші відразу придбав квадрокоптери Mavic і відправив їх в Україну.Я одразу розумів, що цей лот не буду залишати собі, а передам в спортивну секцію на Волинь, і для дітей це буде натхненням. Адже Тарас Шелестюк, який став чемпіоном світу, так само колись був простим хлопцем з невеликого українського міста і зміг досягти таких результатів», — розповів про ідею подарунка Адам Харлампович.Відразу під час чемпіонату Волинської області учасники влаштували імпровізований фотосесію із подарованим і коментували, що історія чемпіонських атрибутів не тільки буде мотивувати їх в майбутньому, але й вже додала сили для перемоги у боротьбі за звання кращого волинського боксера 2023 року.

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