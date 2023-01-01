Пограбував квартиру у Луцьку: киянин отримав сім років тюрми

Пограбував квартиру у Луцьку: киянин отримав сім років тюрми
Сім років та два місяці позбавлення волі отримав житель Києва, якого на Волині судили за грабіж.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 34-річного жителя Києва винуватим у вчиненні повторно грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Удень 2 вересня 2022 чотири рази до того судимий чоловік проник у квартиру в будинку на вулиці Ветеранів у Луцьку та викрав 15 000 гривень і 150 доларів США.

Дії зловмисника були викриті господинею помешкання – і він утік.

Згодом чоловіка затримали та судили у Києві ще за вчинення крадіжок із проникненням у житло.

Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду, остаточно за ґратами він проведе сім років та два місяці.


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Теги: грабіжник, Луцьк, киянин, прокуратура
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