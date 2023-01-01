Пограбував квартиру у Луцьку: киянин отримав сім років тюрми

Сім років та два місяці позбавлення волі отримав житель Києва, якого на Волині судили за грабіж.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 34-річного жителя Києва винуватим у вчиненні повторно грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).Удень 2 вересня 2022 чотири рази до того судимий чоловік проник у квартиру в будинку на вулиці Ветеранів у Луцьку та викрав 15 000 гривень і 150 доларів США.Дії зловмисника були викриті господинею помешкання – і він утік.Згодом чоловіка затримали та судили у Києві ще за вчинення крадіжок із проникненням у житло.Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду, остаточно за ґратами він проведе сім років та два місяці.