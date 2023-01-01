ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф

ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф
У тимчасово окупованому Криму вражено Центр далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил рф.

Про це у телеграмі повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

За інформацією ASTRA, першу атаку за допомогою БпЛА було здійснено близько 4:00 ранку по в/ч 28735 ПУ ФСБ Росії в селі Сонячногірське під Алуштою.

Один окупант поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку.

Наступна атака відбулась, як стверджується, ракетами Storm Shadow о 5:00 ранку по Центру далекого космічного зв'язку у селі Вітіно Сакського району.

Зафіксовано щонайменше два прильоти, пошкоджено одиницю військової техніки.
ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф

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Теги: ракети, Україна
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