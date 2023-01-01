ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф





Про це у телеграмі повідомляє журналіст Юрій Бутусов.



За інформацією ASTRA, першу атаку за допомогою БпЛА було здійснено близько 4:00 ранку по в/ч 28735 ПУ ФСБ Росії в селі Сонячногірське під Алуштою.



Один окупант поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку.



Наступна атака відбулась, як стверджується, ракетами Storm Shadow о 5:00 ранку по Центру далекого космічного зв'язку у селі Вітіно Сакського району.



Зафіксовано щонайменше два прильоти, пошкоджено одиницю військової техніки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому Криму вражено Центр далекого космічного зв'язку повітряно-космічних сил рф.Про це у телеграмі повідомляє журналістЗа інформацією ASTRA, першубуло здійснено близько 4:00 ранку по в/ч 28735 ПУ ФСБ Росії в селі Сонячногірське під Алуштою.Один окупант поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку.Наступна атака відбулась, як стверджується, ракетами Storm Shadow о 5:00 ранку по Центру далекого космічного зв'язку у селі Вітіно Сакського району.Зафіксовано щонайменше два прильоти, пошкоджено одиницю військової техніки.

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