СБУ та ВМС уночі вдарили ракетами по військовому аеродрому окупантів у Криму, – ЗМІ
Сьогодні, 10:30
Цієї ночі СБУ та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.
За даними наших джерел LB.ua у Службі безпеки, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцир". Там же розташовувалася база підготовки операторів БпЛА Mojaher – ударних безпілотників, які виробляються Іраном.
"Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон", – зазначили співрозмовники.
Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун".
Навіть проросійські телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати – пишуть про не менше 30 загиблих військових.
В СБУ запевняють, що із кожним днем "бавовна" в Криму буде квітнути все більше – окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.
Нагадаємо, що російське міністерство оборони приховало інформацію про ураження аеродрому в окупованому Криму. Росіяни заявили, що збили 19 безпілотників.
нагадаємо, що ЗСУ вдарили командному пункту чорноморського флоту рф поблизу Севастополя.
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За даними наших джерел LB.ua у Службі безпеки, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцир". Там же розташовувалася база підготовки операторів БпЛА Mojaher – ударних безпілотників, які виробляються Іраном.
"Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон", – зазначили співрозмовники.
Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун".
Навіть проросійські телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати – пишуть про не менше 30 загиблих військових.
В СБУ запевняють, що із кожним днем "бавовна" в Криму буде квітнути все більше – окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.
Нагадаємо, що російське міністерство оборони приховало інформацію про ураження аеродрому в окупованому Криму. Росіяни заявили, що збили 19 безпілотників.
нагадаємо, що ЗСУ вдарили командному пункту чорноморського флоту рф поблизу Севастополя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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