Вночі росія випустила по Україні 43 крилаті ракети: Збройні сили збили 36
Сьогодні, 10:05
ЗСУ цієї ночі знищили 36 крилатих ракет повітряного базування.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Вночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.
"Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.
До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби", - йдеться в повідомленні.
Крім того, близько 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби.
Нагадаємо, що вранці 21 вересня росія обстріляла ракетами Рівне.
Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів. Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.
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Про це повідомляють Повітряні сили.
Вночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.
Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.
"Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.
До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби", - йдеться в повідомленні.
Крім того, близько 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби.
Нагадаємо, що вранці 21 вересня росія обстріляла ракетами Рівне.
Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів. Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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