Вночі росія випустила по Україні 43 крилаті ракети: Збройні сили збили 36





Про це



Вночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.



Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.



"Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.



До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби", - йдеться в повідомленні.



Крім того, близько 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби.



Нагадаємо, що вранці





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ цієї ночі знищили 36 крилатих ракет повітряного базування.Про це повідомляють Повітряні сили.Вночі 21 вересня 2023 року близько 3.40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса."Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби", - йдеться в повідомленні.Крім того, близько 6.00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби.Нагадаємо, що вранці 21 вересня росія обстріляла ракетами Рівне Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів . Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію