Атака росії на Київ: у Дарницькому районі постраждали 7 людей, серед них - дитина

Атака росії на Київ: у Дарницькому районі постраждали 7 людей, серед них - дитина
Уламки російських ракет впали в кількох районах Києва.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА.

З початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 870 тривог. Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.

Дарницький р-н:

- падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;

- станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;

- пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;

"Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає", - зазначили у КМВА.

Шевченківський р-н:

- пошкоджено газову трубу без загоряння;

- в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;

- пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, де, внаслідок падіння уламків, була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, що вранці 21 вересня росія обстріляла ракетами Рівне.

Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів. Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.

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Теги: Росія, Україна, війна, Київ
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