Атака росії на Київ: у Дарницькому районі постраждали 7 людей, серед них - дитина
Сьогодні, 10:19
Уламки російських ракет впали в кількох районах Києва.
Про це повідомили у пресслужбі КМВА.
З початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 870 тривог. Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.
Дарницький р-н:
- падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;
- станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;
- пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;
"Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає", - зазначили у КМВА.
Шевченківський р-н:
- пошкоджено газову трубу без загоряння;
- в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;
- пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі.
Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, де, внаслідок падіння уламків, була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо, що вранці 21 вересня росія обстріляла ракетами Рівне.
Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів. Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.
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Про це повідомили у пресслужбі КМВА.
З початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 870 тривог. Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.
Дарницький р-н:
- падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;
- станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;
- пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;
"Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає", - зазначили у КМВА.
Шевченківський р-н:
- пошкоджено газову трубу без загоряння;
- в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;
- пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі.
Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, де, внаслідок падіння уламків, була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.
Нагадаємо, що вранці 21 вересня росія обстріляла ракетами Рівне.
Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів. Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.
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