Атака росії на Київ: у Дарницькому районі постраждали 7 людей, серед них - дитина





Про це



З початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 870 тривог. Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.



Дарницький р-н:



- падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;



- станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;



- пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;



"Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає", - зазначили у КМВА.



Шевченківський р-н:



- пошкоджено газову трубу без загоряння;



- в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;



- пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі.



Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, де, внаслідок падіння уламків, була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.



Нагадаємо, що вранці





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уламки російських ракет впали в кількох районах Києва.Про це повідомили у пресслужбі КМВА.З початку повномасштабного вторгнення в Києві пролунало 870 тривог. Цієї ночі ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва.- падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;- станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;- пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;"Постраждало 7 осіб, з них 1 дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає", - зазначили у КМВА.- пошкоджено газову трубу без загоряння;- в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;- пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі.Згодом мер Києваповідомив, що у Шевченківському районі, де, внаслідок падіння уламків, була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.Нагадаємо, що вранці 21 вересня росія обстріляла ракетами Рівне Львівщина вранці теж зазнала трьох ракетних ударів . Ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту.

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