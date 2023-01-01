На Волині чоловік під час пожежі отримав опіки руки: його госпіталізували
Сьогодні, 10:55
21 вересня о 04:32 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди в смт Цумань Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події направлено вогнеборців 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці спільно з працівниками місцевої пожежної охорони смт Цумань та Олика.
По прибуттю до місця виклику рятувальники провели розвідку пожежі та на гасіння займання подали 3 водяні стволи. Під час пожежі власник будівлі отримав опіки руки, його госпіталізовано до лікарні.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події направлено вогнеборців 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці спільно з працівниками місцевої пожежної охорони смт Цумань та Олика.
По прибуттю до місця виклику рятувальники провели розвідку пожежі та на гасіння займання подали 3 водяні стволи. Під час пожежі власник будівлі отримав опіки руки, його госпіталізовано до лікарні.
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