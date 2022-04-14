У громаді на Волині відновили роботу всі дитсадки, які не працювали понад півтора року. ВІДЕО





Про це Наталія Слупачик.



Ремонт і будівництво укриттів в усіх дитсадках громади тривав з квітня цього року. На ці потреби з бюджету громади, зі слів посадовиці, витратили понад два мільйони гривень.



Укриття в дитсадку в Прилісному — на пів сотні місць



Укриття в дошкільному закладі села Прилісне розташоване поруч в окремому приміщенні, де можна розмістити 50 людей. Зі слів завідувачки Людмили Цьопух, тут влітку зробили ремонт, провели світло, вентиляцію, поставили столи, стільці, ліжка, є в наявності питна вода, печиво, аптечка та інший необхідний інвентар.



"Проведені всі інструктажі з вихователями, з усім персоналом. Діткам також вихователі також провели бесіди, провели екскурсії в бомбосховище. Розповіли, для чого це приміщення, в якому випадку вони сюди будуть йти", — каже Людмила Цьопух.



Всього у дошкільному закладі діє п'ять груп, в колективі — 25 працівників. Поки дитсадок тимчасово був закритий, усі працівники перебували на простої, розповіла педагогиня Олена Петрук. Жінка каже: працює тут вихователем уже 22 роки.



"За роботою дуже скучили, діти скучили один за одним. Вони приходять, один одного обіймають, бо дуже давно не бачилися. Хотілося б, щоб ситуація надалі була тільки в кращу сторону. Щоб була за нами перемога!" — додала освітянка.



Тішиться відновленню роботи дитсадків 36-річна місцева жителька Ріта Юрук. Вона — мама трьох дітей. Каже: поки не працював дитсадок, не могла вийти на роботу, бо не було з ким залишити найменшу дворічну доньку Роману.



"Садочок — це просто вихід, особливо для працюючих батьків. Дуже добре, що відкрили і зробили це укриття. Тепер діти мають з вихователями сховатися під час тривоги", — каже волинянка.



Дитсадок у селі Нові Червища облаштували на 80 місць



Дошкільний заклад у селі Нові Червища Прилісненської громади відвідує 30 дітей, у штаті — 15 працівників. Як розповіла завідувачка Сніжана Кепа, аби відновити роботу, за кілька метрів від будівлі дошкільного закладу влітку спеціально збудували нове укриття і закупили все необхідне на випадок повітряної тривоги.



"Це зведення тимчасового укриття на території садочка. Біотуалет у нас тут за ширмочкою. Ми дуже цього чекали", — сказала керівниця дитсадка.



Вихователька Галина Яцук має 25 років педагогічного стажу. З її слів, робота в умовах повномасштабної війни має свої особливості.



"Тривожність, звичайно, є, але ми трошки відключаємося на той період, ми з дітьми весь час. Хотілося б, щоб було краще, щоб все-таки та війна закінчилася і настав накінець вже мир в нашій країні, і щоб те сховище нам не пригодилося", — каже освітянка.



Жителька села Нові Червища Ольга Невар виховує двох дітей. Каже: краще, коли діти в дитсадку, де спілкуються зі своїми однолітками, отримують новий досвід та соціалізуються.



"Півтора року, як воєнні дії, і наші діти не відвідували садок. Радіємо, що садочок відкрився і хоч трохи сумно, що на території тепер укриття, але нам треба адаптуватися до умов війни", — сказала волинянка.



Усі укриття в Прилісненській громаді, зазначила начальниця гуманітарного відділу громади Наталія Слупачик, перед відновленням роботи дитсадків перевірила спеціальна комісія і дала дозвіл на їх використання.



"Батьки спочатку війни, як і всі, боялися віддавати, оскільки це маленькі дітки. Все робилося власними силами. Залучалися працівники закладів освіти, за бажанням батьки, і вони самі проявляли ініціативу допомагати, щоб пришвидшити цей процес", — сказала посадовиця.



Загалом на території Прилісненської громади проживає орієнтовно 10 тисяч людей, додала Наталія Слупачик, а дошкільні навчальні заклади наразі відвідує 178 дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! П'ять дитсадків у Прилісненській громаді Камінь-Каширського району, які не працювали з початку повномасштабної війни через відсутність укриттів, відновили свою роботу.Про це Суспільному розповіла начальниця гуманітарного відділу громадиРемонт і будівництво укриттів в усіх дитсадках громади тривав з квітня цього року. На ці потреби з бюджету громади, зі слів посадовиці, витратили понад два мільйони гривень.Укриття в дошкільному закладі села Прилісне розташоване поруч в окремому приміщенні, де можна розмістити 50 людей. Зі слів завідувачки, тут влітку зробили ремонт, провели світло, вентиляцію, поставили столи, стільці, ліжка, є в наявності питна вода, печиво, аптечка та інший необхідний інвентар."Проведені всі інструктажі з вихователями, з усім персоналом. Діткам також вихователі також провели бесіди, провели екскурсії в бомбосховище. Розповіли, для чого це приміщення, в якому випадку вони сюди будуть йти", — каже Людмила Цьопух.Всього у дошкільному закладі діє п'ять груп, в колективі — 25 працівників. Поки дитсадок тимчасово був закритий, усі працівники перебували на простої, розповіла педагогиня Олена Петрук. Жінка каже: працює тут вихователем уже 22 роки."За роботою дуже скучили, діти скучили один за одним. Вони приходять, один одного обіймають, бо дуже давно не бачилися. Хотілося б, щоб ситуація надалі була тільки в кращу сторону. Щоб була за нами перемога!" — додала освітянка.Тішиться відновленню роботи дитсадків 36-річна місцева жителька. Вона — мама трьох дітей. Каже: поки не працював дитсадок, не могла вийти на роботу, бо не було з ким залишити найменшу дворічну доньку"Садочок — це просто вихід, особливо для працюючих батьків. Дуже добре, що відкрили і зробили це укриття. Тепер діти мають з вихователями сховатися під час тривоги", — каже волинянка.Дошкільний заклад у селі Нові Червища Прилісненської громади відвідує 30 дітей, у штаті — 15 працівників. Як розповіла завідувачка, аби відновити роботу, за кілька метрів від будівлі дошкільного закладу влітку спеціально збудували нове укриття і закупили все необхідне на випадок повітряної тривоги."Це зведення тимчасового укриття на території садочка. Біотуалет у нас тут за ширмочкою. Ми дуже цього чекали", — сказала керівниця дитсадка.Вихователькамає 25 років педагогічного стажу. З її слів, робота в умовах повномасштабної війни має свої особливості."Тривожність, звичайно, є, але ми трошки відключаємося на той період, ми з дітьми весь час. Хотілося б, щоб було краще, щоб все-таки та війна закінчилася і настав накінець вже мир в нашій країні, і щоб те сховище нам не пригодилося", — каже освітянка.Жителька села Нові Червищавиховує двох дітей. Каже: краще, коли діти в дитсадку, де спілкуються зі своїми однолітками, отримують новий досвід та соціалізуються."Півтора року, як воєнні дії, і наші діти не відвідували садок. Радіємо, що садочок відкрився і хоч трохи сумно, що на території тепер укриття, але нам треба адаптуватися до умов війни", — сказала волинянка.Усі укриття в Прилісненській громаді, зазначила начальниця гуманітарного відділу громади Наталія Слупачик, перед відновленням роботи дитсадків перевірила спеціальна комісія і дала дозвіл на їх використання."Батьки спочатку війни, як і всі, боялися віддавати, оскільки це маленькі дітки. Все робилося власними силами. Залучалися працівники закладів освіти, за бажанням батьки, і вони самі проявляли ініціативу допомагати, щоб пришвидшити цей процес", — сказала посадовиця.Загалом на території Прилісненської громади проживає орієнтовно 10 тисяч людей, додала Наталія Слупачик, а дошкільні навчальні заклади наразі відвідує 178 дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію