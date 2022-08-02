Львівщина вранці зазнала трьох ракетних ударів
Сьогодні, 09:09
Росія під час масованого удару по Україні вранці 21 вересня обстріляла Львівщину.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.
Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 метрів квадратних.
Інформації про постраждалих наразі не надходило. Ліквідація наслідків прильотів триває.
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Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.
Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 метрів квадратних.
Інформації про постраждалих наразі не надходило. Ліквідація наслідків прильотів триває.
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