Львівщина вранці зазнала трьох ракетних ударів





Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.



За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.



Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 метрів квадратних.



Інформації про постраждалих наразі не надходило. Ліквідація наслідків прильотів триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія під час масованого удару по Україні вранці 21 вересня обстріляла Львівщину.Про це повідомив начальник Львівської ОВАЗа попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 метрів квадратних.Інформації про постраждалих наразі не надходило. Ліквідація наслідків прильотів триває.

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