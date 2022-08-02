Львівщина вранці зазнала трьох ракетних ударів

Львівщина вранці зазнала трьох ракетних ударів
Росія під час масованого удару по Україні вранці 21 вересня обстріляла Львівщину.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.

Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 метрів квадратних.

Інформації про постраждалих наразі не надходило. Ліквідація наслідків прильотів триває.

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Теги: Львівщина, Дрогобич, Максим Козицький
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