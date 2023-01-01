У Білорусі – активна фаза військових навчань: Україна посилює пильність
Сьогодні, 09:47
У Білорусі проходять військові навчання, незабаром розпочнеться активна фаза. Українські військові посилили охорону на кордоні.
Про це повідомляє командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв в Telegram.
За його словами, активна фаза навчань у Білорусі припадає на 22 та 26 вересня. Будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи.
Наєв наголосив, що військові навчання не створюють загрози, але є певна небезпека. Тому ЗСУ підсилюють пильність та готуються до адекватного реагування.
"Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних Сил України будуть передані додаткові сили. Це проста військова арифметика - наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - сказав Наєв.
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Про це повідомляє командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв в Telegram.
За його словами, активна фаза навчань у Білорусі припадає на 22 та 26 вересня. Будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи.
Наєв наголосив, що військові навчання не створюють загрози, але є певна небезпека. Тому ЗСУ підсилюють пильність та готуються до адекватного реагування.
"Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних Сил України будуть передані додаткові сили. Це проста військова арифметика - наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - сказав Наєв.
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