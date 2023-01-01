У Білорусі – активна фаза військових навчань: Україна посилює пильність

У Білорусі – активна фаза військових навчань: Україна посилює пильність
У Білорусі проходять військові навчання, незабаром розпочнеться активна фаза. Українські військові посилили охорону на кордоні.

Про це повідомляє командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв в Telegram.

За його словами, активна фаза навчань у Білорусі припадає на 22 та 26 вересня. Будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи.

Наєв наголосив, що військові навчання не створюють загрози, але є певна небезпека. Тому ЗСУ підсилюють пильність та готуються до адекватного реагування.

"Ми керуємо тими силами, які є у складі стабілізаційних угруповань. У випадку зростання загрози Генеральним штабом Збройних Сил України будуть передані додаткові сили. Це проста військова арифметика - наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - сказав Наєв.


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Теги: Білорусь, навчання, Сергій Наєв
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