Ракетні удари по Рівному: повідомили деталі. ВІДЕО

Ракетні удари по Рівному: повідомили деталі. ВІДЕО
Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів.

Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.

Деталі ракетної атаки на місто повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його інформацією, постраждала станція технічного обслуговування і 5 автівок, які знаходилися на її території.

На щастя, обійшлося без людських жертв.

Віталій Коваль додав, що частина Рівненського району поки залишається без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.


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Теги: Рівне, влучання, Віталій Коваль
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