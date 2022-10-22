Ракетні удари по Рівному: повідомили деталі. ВІДЕО





Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.



Деталі ракетної атаки на місто Віталій Коваль.



За його інформацією, постраждала станція технічного обслуговування і 5 автівок, які знаходилися на її території.



На щастя, обійшлося без людських жертв.



Віталій Коваль додав, що частина Рівненського району поки залишається без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів.Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.Деталі ракетної атаки на місто повідомив начальник Рівненської ОВАЗа його інформацією, постраждала станція технічного обслуговування і 5 автівок, які знаходилися на її території.На щастя, обійшлося без людських жертв.Віталій Коваль додав, що частина Рівненського району поки залишається без електроенергії. Активно працюють над відновленням бригади Рівнеобленерго.

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