Ракетна атака на Черкаси: з-під завалів готелю рятують людей. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:52
Російсько-окупаційні війська зранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки по Україні здійснили атаку на Черкаси — поцілили у будівлю готелю.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
В МВС уточнили, що у Черкасах постраждала будівля готелю. Там виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.
Відомо, що постраждали сім людей, ще десятьох евакуювали. З-під завалів врятували одну людину. Всі служби працюють на місці.
В етері телемаратону Табурець уточнив, що у готелі в Черкасах могли перебувати до 23 людей. Під завалами ще можуть залишатись декілька людей. Адміністраторка будівлі наразі теж у лікарні. Відомо, що серед постраждалих є один у важкому стані — він отримав серйозні травми хребта та голови.
ОНОВЛЕНО:
У МВС України повідомили, що станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару по Черкасах зросла до 10 осіб.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
В МВС уточнили, що у Черкасах постраждала будівля готелю. Там виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.
Відомо, що постраждали сім людей, ще десятьох евакуювали. З-під завалів врятували одну людину. Всі служби працюють на місці.
В етері телемаратону Табурець уточнив, що у готелі в Черкасах могли перебувати до 23 людей. Під завалами ще можуть залишатись декілька людей. Адміністраторка будівлі наразі теж у лікарні. Відомо, що серед постраждалих є один у важкому стані — він отримав серйозні травми хребта та голови.
ОНОВЛЕНО:
У МВС України повідомили, що станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару по Черкасах зросла до 10 осіб.
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