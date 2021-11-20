Ракетна атака на Черкаси: з-під завалів готелю рятують людей. ОНОВЛЕНО

Ракетна атака на Черкаси: з-під завалів готелю рятують людей. ОНОВЛЕНО
Російсько-окупаційні війська зранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки по Україні здійснили атаку на Черкаси — поцілили у будівлю готелю.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

В МВС уточнили, що у Черкасах постраждала будівля готелю. Там виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

Відомо, що постраждали сім людей, ще десятьох евакуювали. З-під завалів врятували одну людину. Всі служби працюють на місці.

В етері телемаратону Табурець уточнив, що у готелі в Черкасах могли перебувати до 23 людей. Під завалами ще можуть залишатись декілька людей. Адміністраторка будівлі наразі теж у лікарні. Відомо, що серед постраждалих є один у важкому стані — він отримав серйозні травми хребта та голови.

ОНОВЛЕНО:

У МВС України повідомили, що станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару по Черкасах зросла до 10 осіб.

Ракетна атака на Черкаси: з-під завалів готелю рятують людей. ОНОВЛЕНО
Ракетна атака на Черкаси: з-під завалів готелю рятують людей. ОНОВЛЕНО

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Теги: Черкаси
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