Ракетна атака на Черкаси: з-під завалів готелю рятують людей. ОНОВЛЕНО





Про це Ігор Табурець.



В МВС уточнили, що у Черкасах постраждала будівля готелю. Там виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.



Відомо, що постраждали сім людей, ще десятьох евакуювали. З-під завалів врятували одну людину. Всі служби працюють на місці.



В етері телемаратону Табурець уточнив, що у готелі в Черкасах могли перебувати до 23 людей. Під завалами ще можуть залишатись декілька людей. Адміністраторка будівлі наразі теж у лікарні. Відомо, що серед постраждалих є один у важкому стані — він отримав серйозні травми хребта та голови.



ОНОВЛЕНО:



У МВС України





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-окупаційні війська зранку 21 вересня під час масованої ракетної атаки по Україні здійснили атаку на Черкаси — поцілили у будівлю готелю.Про це повідомив голова обласної військової адміністраціїВ МВС уточнили, що у Черкасах постраждала будівля готелю. Там виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.Відомо, що постраждали сім людей, ще десятьох евакуювали. З-під завалів врятували одну людину. Всі служби працюють на місці.В етері телемаратону Табурець уточнив, що у готелі в Черкасах могли перебувати до 23 людей. Під завалами ще можуть залишатись декілька людей. Адміністраторка будівлі наразі теж у лікарні. Відомо, що серед постраждалих є один у важкому стані — він отримав серйозні травми хребта та голови.ОНОВЛЕНО:У МВС України повідомили , що станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару по Черкасах зросла до 10 осіб.

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