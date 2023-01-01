Воїн із Волині отримав позивний завдяки улюбленій книзі

Воїн із Волині отримав позивний завдяки улюбленій книзі
Головний сержант третьої стрілецької роти Луцького батальйону Волинської тероборони Андрій має позивний «Ворон».

Свого часу на нього (затятого читача ще з дитинства!) велике враження справив роман українського письменника Василя Шкляра «Чорний ворон. Залишенець», інформує у фейсбуці 100 бригада територіальної оборони.

Свого часу Андрій відслужив строкову службу, а 17 березня 2014 року він знову став до лав ЗСУ – протистояти російському вторгненню в Україну.

До речі, саме батальйон Луцького району першим з підрозділів Волинської бригади тероборони взяв безпосередню участь у бойових діях. У березні-квітні 2022 року бат прикривав північно-західні підступи до Києва, де й поніс перші втрати.

«Ворон» безперервно служить у війську з буремного 2014-го – пройшов шлях від солдата до головного сержанта (той випадок, коли військове звання за назвою збігається з посадою!):

«Пропозицій обійняти офіцерську посаду й одержати первинне офіцерське звання за роки служби не бракувало. Але в мене є відчуття, що перебуваю якраз на своєму місці й можу приносити якнайбільшу користь саме тут», – скромно каже Андрій.

У вже далекому цивільному житті «Ворон» працював у Головному управлінні статистики у Волинській області. А ще захоплювався фотосправою та сплавами на байдарках поліськими річками.

«Один із моїх улюблених маршрутів – з озера Люб’язь під Любешевом на Волині – до озера Нобель на Рівненщині. Зазвичай проходили його з друзями за дві доби – з неодмінною ночівлею в наметі», – усміхаючись розповідає волинський тероборонівець.

Вдома на Андрія чекають з Перемогою батьки – Володимир Якимович та Катерина Іванівна. А ще – улюблені племінники, Софійка і Матвійко.

«Ми стоїмо тут, на сході України, за свою рідну землю, за свої родини. Наша мета – відновлення суверенітету та територіальної цілісності держави в кордонах 1991 року – і ми, поза всяким сумнівом, цієї мети досягнемо!» - каже воїн.

Нагадаємо, військовослужбовці Волинської тероборони продовжують знищувати російських загарбників на передовій.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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