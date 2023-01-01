Воїн із Волині отримав позивний завдяки улюбленій книзі

Головний сержант третьої стрілецької роти Луцького батальйону Волинської тероборонимає позивний «Ворон».Свого часу на нього (затятого читача ще з дитинства!) велике враження справив роман українського письменника«Чорний ворон. Залишенець», інформує у фейсбуці 100 бригада територіальної оборони.Свого часу Андрій відслужив строкову службу, а 17 березня 2014 року він знову став до лав ЗСУ – протистояти російському вторгненню в Україну.До речі, саме батальйон Луцького району першим з підрозділів Волинської бригади тероборони взяв безпосередню участь у бойових діях. У березні-квітні 2022 року бат прикривав північно-західні підступи до Києва, де й поніс перші втрати.«Ворон» безперервно служить у війську з буремного 2014-го – пройшов шлях від солдата до головного сержанта (той випадок, коли військове звання за назвою збігається з посадою!):«Пропозицій обійняти офіцерську посаду й одержати первинне офіцерське звання за роки служби не бракувало. Але в мене є відчуття, що перебуваю якраз на своєму місці й можу приносити якнайбільшу користь саме тут», – скромно каже Андрій.У вже далекому цивільному житті «Ворон» працював у Головному управлінні статистики у Волинській області. А ще захоплювався фотосправою та сплавами на байдарках поліськими річками.«Один із моїх улюблених маршрутів – з озера Люб’язь під Любешевом на Волині – до озера Нобель на Рівненщині. Зазвичай проходили його з друзями за дві доби – з неодмінною ночівлею в наметі», – усміхаючись розповідає волинський тероборонівець.Вдома на Андрія чекають з Перемогою батьки –та. А ще – улюблені племінники,«Ми стоїмо тут, на сході України, за свою рідну землю, за свої родини. Наша мета – відновлення суверенітету та територіальної цілісності держави в кордонах 1991 року – і ми, поза всяким сумнівом, цієї мети досягнемо!» - каже воїн.Нагадаємо, військовослужбовці Волинської тероборониросійських загарбників на передовій.