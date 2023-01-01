Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині

Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині
Маневицький край знову у скорботі – в останню земну дорогу провели 44-річного маневичанина Олександра Брисюка.

Про це повідомляє Маневицька громада у фейсбуці.

Волинянин загинув 15 грудня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на Харківщині. Стрілець стрілецького відділення відважно захищав Україну від жорсткого та безжального ворога з початку серпня 2023 року. Вдома на захисника з молитвою чекали батьки, брат, племінники.
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині

Спокійний, добрий, щирий земляк не встиг створити сім’ї, потішити рідних онуками, але без вагань став на захист Вітчизни, віддавши у кривавому бою з окупантом, найдорожче - своє життя. Заупокійну панахиду за полеглим відслужили у храмі Святих мучениць Віри Надії Любові та їх матері Софії. Під супровід оркестру жалобна процесія пройшла до місцевого кладовища.
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині

Плакало небо холодним дощем, звучав Державний Гімн України та постріли почесної варти, востаннє попрощатися з Героєм прийшли військовослужбовці, маневичани, найближчі люди і представники влади.
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині

«Війна... Скільки горя, страждань, болю і смертей, несе її холодний подих. Наші захисники йдуть на небо незламними, нескореними, незабутніми за право жити, бути українцями, за майбутнє України. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Світла та вічна пам’ять Герою!» - зазначили у Маневицькій селищній раді.

Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині
Поховали воїна з Волині Олександра Брисюка, який поліг на Харківщині

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Теги: загиблі, війна
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