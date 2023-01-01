Поліцейські в Луцьку врятували чоловіка з сильною кровотечею

У Луцьку патрульні поліцейські надали домедичну допомогу чоловіку з критичною кровотечею.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Січовій, в одному з підʼїздів житлових будинків, лежить молодий чоловік з тілесним ушкодженням.Поліцейськіта, не гаючи часу, відправились на місце події. Інспектори надали домедичну допомогу чоловіку, в якого була масивна кровотеча. Вони наклали турнікет на ногу чоловіка та підтримували його стан до приїзду карети екстреної медичної допомоги.Надалі 23-річного громадянина шпиталізували медики, а на місце події прибула слідчо-оперативна група для зʼясування всіх обставин події.Нагадаємо, у Луцьку водійв сумі 500 гривень.