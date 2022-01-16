На Волині зросла вартість проїзду на міжміських та міжобласних маршрутах. ВІДЕО





Про це Ігор Модла.



Що кажуть на Луцькій міській автостанції № 1



З його слів, вартість проїзду піднялася, через те, що окремі перевізники дотримувались менших тарифів тривалий час, а зараз вони переглянули цінову політику і відбулось збільшення тарифу.



Ціни за проїзд збільшилися на таких напрямках як Львівський, Ковельський і Володимирський.



"Зростання становить до 10 %. Якщо в абсолютному вираженні, до кінцевої зупинки на маршруті десь від 20 до 30 гривень виросла вартість", — каже Ігор Модла.

Начальник Луцької автостанції Ігор Модла.

Позиція водіїв та перевізників



Один із перевізників Роман Скрипцов говорить, що вартість проїзду у його маршрутках зросла через підняття ціни на пальне і запчастини. З його слів, від початку 2023 року вартість проїзду не підіймали, не зважаючи на здорожчання бензину.



"Якщо Ковель-Луцьк рахувати, то підняли ціни, але водії возять дешевше. Гума дуже піднялася, не маємо грошей, щоб перевзутися, навіть", — каже перевізник.



Водій Олег каже: щодня їздить із Луцька у Володимир і назад. Вартість проїзду зросла на п'ять гривень через здорожчання вартості пального, розповів водій маршрутки.

Водій Олег.

"Я думаю, що це невеликий показник. Хоч люди й обурюються дуже, що дорого", — говорить водій.



Чи відчули здорожчання пасажири



Майже на 30 % платить більше за проїзд в автобусах і маршрутках, які курсують в області та за її межі пасажир Анатолій, з яким Суспільне поспілкувалося на Луцькій автостанції №1. З його слів, їздить часто до родичів у сусідню Рівненську область — у місто Вараш та селище Млинів.



Пасажир Іван каже, що маршруткою їздить рідко. Каже раніше з села Козин, що за 30 кілометрів від Луцька, доїжджав до обласного центру за 40 гривень, нині заплатив 60.

Пасажир Анатолій.

"Якщо на таку відстань і на 20 гривень зросла вартість, то це наскільки ж зросла, якщо далі їхати?", — говорить пасажир.



Хто встановлює тариф на проїзд та як він регулюється



Головний спеціаліст відділу транспорту департаменту інфраструктури облдержадміністрації Дмитро Горбач каже, що органи влади ніякого впливу на перевізників не мають щодо встановлення вартості проїзду в автобусах.



Контролюючи органом залишається Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. До нього Суспільне надіслало інформаційний запит, щоб дізнатися, чи були звернення волинян щодо здорожчання тарифів на проїзд і чи є підстави для підняття цін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість проїзду в автобусах міжобласного та міжміського сполучення на Волині зросла, тариф підняли перевізники. Також на 10 % зріс автостанційний збір.Про це Суспільному розповів начальник Луцької автостанції № 1З його слів, вартість проїзду піднялася, через те, що окремі перевізники дотримувались менших тарифів тривалий час, а зараз вони переглянули цінову політику і відбулось збільшення тарифу.Ціни за проїзд збільшилися на таких напрямках як Львівський, Ковельський і Володимирський."Зростання становить до 10 %. Якщо в абсолютному вираженні, до кінцевої зупинки на маршруті десь від 20 до 30 гривень виросла вартість", — каже Ігор Модла.Один із перевізниківговорить, що вартість проїзду у його маршрутках зросла через підняття ціни на пальне і запчастини. З його слів, від початку 2023 року вартість проїзду не підіймали, не зважаючи на здорожчання бензину."Якщо Ковель-Луцьк рахувати, то підняли ціни, але водії возять дешевше. Гума дуже піднялася, не маємо грошей, щоб перевзутися, навіть", — каже перевізник.Водійкаже: щодня їздить із Луцька у Володимир і назад. Вартість проїзду зросла на п'ять гривень через здорожчання вартості пального, розповів водій маршрутки."Я думаю, що це невеликий показник. Хоч люди й обурюються дуже, що дорого", — говорить водій.Майже на 30 % платить більше за проїзд в автобусах і маршрутках, які курсують в області та за її межі пасажир, з яким Суспільне поспілкувалося на Луцькій автостанції №1. З його слів, їздить часто до родичів у сусідню Рівненську область — у місто Вараш та селище Млинів.Пасажиркаже, що маршруткою їздить рідко. Каже раніше з села Козин, що за 30 кілометрів від Луцька, доїжджав до обласного центру за 40 гривень, нині заплатив 60."Якщо на таку відстань і на 20 гривень зросла вартість, то це наскільки ж зросла, якщо далі їхати?", — говорить пасажир.Головний спеціаліст відділу транспорту департаменту інфраструктури облдержадміністраціїкаже, що органи влади ніякого впливу на перевізників не мають щодо встановлення вартості проїзду в автобусах.Контролюючи органом залишається Західне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. До нього Суспільне надіслало інформаційний запит, щоб дізнатися, чи були звернення волинян щодо здорожчання тарифів на проїзд і чи є підстави для підняття цін.

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