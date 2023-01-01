На Волині вдвічі побільшало електрокарів: які найпопулярніші

На Волині вдвічі побільшало електрокарів: які найпопулярніші
На Волині у порівнянні з минулим роком більш як удвічі побільшало автомобілів з електричним двигуном.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Волинській області.

Згідно із Єдиним державним реєстром транспортних засобів, загальна кількість ввезених на Волинь електрокарів у 2022 році склала 508 одиниць, а за 11 місяців 2023 року - 1207 автівок.

Найпопулярнішими марками авто серед волинян у 2023 році є Nissan (272 автівки), Volkswagen (215 ), Tesla (141), Renault (93) та Mercedes-Benz (81).
На Волині вдвічі побільшало електрокарів: які найпопулярніші

За інформацією Опендатабот, загалом по Україні найпопулярнішою маркою електрокара у 2023 став Volkswagen, до трійки лідерів також потрапили Tesla та Nissan.

Нагадаємо, що в Україні власники електромобілів можуть забрати з номерних знаків букву Z, яку використовують російські окупанти.

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Теги: електрокари, Волинь, варте уваги
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