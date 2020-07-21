У Луцьку від чадного газу постраждала ціла родина

У Луцьку від чадного газу постраждала ціла родина
Жителька обласного центру Волині встигла викликати швидку і знепритомніла від отруєння чадним газом.

Про це пише Волинь-нова з посиланням на Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області.

Опалювальний сезон вимагає скрупульозного дотримання правил пожежної безпеки, великої обачності під час користування пічним, газовим опаленням, електрообігрівачами та іншими електричними приладами

Зима видалася холодною, а про те, що не всі волиняни дотримуються вимог, покликаних вберегти їх від біди, засвідчує сумна статистика: кількість отруєнь чадним газом зросла.

Цими днями через неправильну експлуатацію печі потерпіли 79-річний господар, його 73-річна дружина і їх 50-річна донька.

Усі отримали медичну допомогу, але госпіталізації не потребували.

Жертвою задухи стала 37-річна лучанка, її 11-річний син й дворічна донька. За попередньою інформацією, спершу зле стало дитині. Мама встигла викликати карету швидкої допомоги, але її самопочуття теж погіршилося до запаморочення.

Потерпілі отримали фахову допомогу в у відділенні детоксикації Луцької міської клінічної лікарні. Їх було госпіталізовано.

Ймовірною причиною лиха стала неправильна експлуатація нової витяжки.

Нагадаємо, на Волині під час пожежі будинку врятували 51-річного чоловіка.

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Теги: НП, Луцьк
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