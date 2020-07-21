У Луцьку від чадного газу постраждала ціла родина





Про це пише



Опалювальний сезон вимагає скрупульозного дотримання правил пожежної безпеки, великої обачності під час користування пічним, газовим опаленням, електрообігрівачами та іншими електричними приладами



Зима видалася холодною, а про те, що не всі волиняни дотримуються вимог, покликаних вберегти їх від біди, засвідчує сумна статистика: кількість отруєнь чадним газом зросла.



Цими днями через неправильну експлуатацію печі потерпіли 79-річний господар, його 73-річна дружина і їх 50-річна донька.



Усі отримали медичну допомогу, але госпіталізації не потребували.



Жертвою задухи стала 37-річна лучанка, її 11-річний син й дворічна донька. За попередньою інформацією, спершу зле стало дитині. Мама встигла викликати карету швидкої допомоги, але її самопочуття теж погіршилося до запаморочення.



Потерпілі отримали фахову допомогу в у відділенні детоксикації Луцької міської клінічної лікарні. Їх було госпіталізовано.



Ймовірною причиною лиха стала неправильна експлуатація нової витяжки.



Нагадаємо, на Волині під час пожежі будинку врятували 51-річного чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителька обласного центру Волині встигла викликати швидку і знепритомніла від отруєння чадним газом.Про це пише Волинь-нова з посиланням на Луцьке районне управління ГУ ДСНС України у Волинській області.Опалювальний сезон вимагає скрупульозного дотримання правил пожежної безпеки, великої обачності під час користування пічним, газовим опаленням, електрообігрівачами та іншими електричними приладамиЗима видалася холодною, а про те, що не всі волиняни дотримуються вимог, покликаних вберегти їх від біди, засвідчує сумна статистика: кількість отруєнь чадним газом зросла.Цими днями через неправильну експлуатацію печі потерпіли 79-річний господар, його 73-річна дружина і їх 50-річна донька.Усі отримали медичну допомогу, але госпіталізації не потребували.Жертвою задухи стала 37-річна лучанка, її 11-річний син й дворічна донька. За попередньою інформацією, спершу зле стало дитині. Мама встигла викликати карету швидкої допомоги, але її самопочуття теж погіршилося до запаморочення.Потерпілі отримали фахову допомогу в у відділенні детоксикації Луцької міської клінічної лікарні. Їх було госпіталізовано.Ймовірною причиною лиха стала неправильна експлуатація нової витяжки.Нагадаємо, на Волині під час пожежі будинку

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