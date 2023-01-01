На Волині на автостанції водій автобуса збив 63-річну жінку

На Волині на автостанції водій автобуса збив 63-річну жінку
Вчора, 14 грудня, у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У Ковелі 66-річний житель району, керуючи автобусом БАЗ на території автостанції, допустив наїзд на 63-річну пенсіонерку.

Жінку шпиталізували у відділення травматології.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Ковель, ДТП, автостанція
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