На Волині на автостанції водій автобуса збив 63-річну жінку
Сьогодні, 11:40
Вчора, 14 грудня, у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У Ковелі 66-річний житель району, керуючи автобусом БАЗ на території автостанції, допустив наїзд на 63-річну пенсіонерку.
Жінку шпиталізували у відділення травматології.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У Ковелі 66-річний житель району, керуючи автобусом БАЗ на території автостанції, допустив наїзд на 63-річну пенсіонерку.
Жінку шпиталізували у відділення травматології.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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