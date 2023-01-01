На Волині на автостанції водій автобуса збив 63-річну жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У Ковелі 66-річний житель району, керуючи автобусом БАЗ на території автостанції, допустив наїзд на 63-річну пенсіонерку.



Жінку шпиталізували у відділення травматології.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 14 грудня, у Ковелі трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У Ковелі 66-річний житель району, керуючи автобусом БАЗ на території автостанції, допустив наїзд на 63-річну пенсіонерку.Жінку шпиталізували у відділення травматології.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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