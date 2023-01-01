У Луцьку під колеса легковика потрапив 16-річний хлопець





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



За кермом автомобіля перебував 30-річний житель Луцького району.



Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 14 грудня, на вулиці Глушець у Луцьку під колеса легковика Renault потрапив 16-річний хлопець.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.За кермом автомобіля перебував 30-річний житель Луцького району.Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Слідство триває.

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