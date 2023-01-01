У Луцьку під колеса легковика потрапив 16-річний хлопець

У Луцьку під колеса легковика потрапив 16-річний хлопець
Учора, 14 грудня, на вулиці Глушець у Луцьку під колеса легковика Renault потрапив 16-річний хлопець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

За кермом автомобіля перебував 30-річний житель Луцького району.

Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, 16-річний хлопець
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