У Луцьку під колеса легковика потрапив 16-річний хлопець
Сьогодні, 12:00
Учора, 14 грудня, на вулиці Глушець у Луцьку під колеса легковика Renault потрапив 16-річний хлопець.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
За кермом автомобіля перебував 30-річний житель Луцького району.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Постраждалий перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
За кермом автомобіля перебував 30-річний житель Луцького району.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
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