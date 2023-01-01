Волинянин через соціальну мережу «Facebook» ошукав 214 людей

Волинянин через соціальну мережу «Facebook» ошукав 214 людей
214 ошуканих громадян – волинянина судять за шахрайства.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду кримінальне провадження про вчинення 31-річним жителем села Скобелка Луцького району шахрайств та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, упродовж травня 2020 – квітня 2023 року чоловік створював фейкові облікові записи у соціальній мережі «Facebook» та розміщував у різних групах неправдиві оголошення про продаж товарів широкого вжитку.

Покупці, спокусившись на гарну ціну, домовлялися про доставку та охоче закидали передплату за обрану річ – і псевдопродавець зникав.

Таким чином волинянин ошукав 214 необачних громадян, заподіявши їм матеріальну шкоду на суму майже 285 тисяч гривень.

Незаконно отриманими коштами, вивівши їх на свою банківську картку, чоловік розпорядився на власний розсуд.

Прокурори вкотре звертаються до краян з проханням бути уважними та обережними, купуючи товари в Інтернеті, в жодному разі не здійснювати оплату за товар шляхом перерахунку безготівкових коштів, а замовляти товар з доставкою у відділення кур’єрських служб і тільки після огляду замовлення оплачувати його.

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Теги: Волинянин, шахрайства
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