На Волині під час пожежі будинку врятували 51-річного чоловіка

11 грудня під час пожежі на Волині вогнеборці врятували людину.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Учора пізно ввечері. 11 грудня, трапилась пожежа в дерев'яному житловому будинку в с. Вербичне Ковельського району.Під час гасіння пожежі вогнеборці 17 Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійськ врятували власника будинку, чоловіка, 1972 р.н., та передали його медикам швидкої допомоги.Пожежа виникла на веранді, вогнем знищено частково дах, перекриття стелі, пошкоджено стіни, підлогу, меблі та речі в будинку. Через сильне задимлення в дубинку рятувальники працювали у спеціальних захисних апаратах, разом з командою вогнеборців місцевої пожежної охорони с.Радовичі подали на гасіння пожежі 2 водяних стволи.Для ліквідації пожежі знадобилось майже 40 хвилин.Потерпілий госпіталізований до лікарні у важкому стані з отруєнням чадним газом та опіками верхніх дихальних шляхів.Причина пожежі встановлюється.